DOZNAJEMO TKO JE KLJUČNI SVJEDOK: Počinje proces zbog sumnjive dodjele stana Josipi Rimac na račun države

Ovaj slučaj bit će po mnogočemu kontroverzan, te će biti iznimno zanimljivo pratiti njegovo rasplitanje na sudu.

Nakon što je nedavno Županijski sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv Anne Marije Radić, bivše ravnateljice u Ministarstvu regionalnog razvoja, koja je svojoj prijateljici, tadašnjoj kninskoj gradonačelnici Josipi Rimac omogućila da se na račun države domogne većeg stana, doznajemo što će biti ključno za rasvjetljavanje tog kontroverznog slučaja.

Šteta za državu

Naime, na početku afere u lipnju 2014. i sama Josipa Rimac bila je pod istragom zajedno sa svojim suprugom Danijelom, koji je bio formalni vlasnik stana, no do podizanja optužnice početkom prošle godine, u to vrijeme još moćna HDZ-ovka više nije bila zanimljiva USKOK-u. Neobično, s obzirom na to da je upravo njezinoj obitelji sumnjivom odlukom Anne Marije Radić pod krinkom Zakona o područjima posebne državne skrbi, 2009. dodijeljen veći stan. Na dodatnih, nešto više od sto kvadrata, Rimčevi nisu imali pravo, te se sumnja da je tim potezom Anne Marije Radić država oštećena za gotovo 600 tisuća kuna.

Krunska svjedokinja

O polemičnoj odluci USKOK-a da odustane od kaznenog progona Josipe Rimac već se izvještavalo, a čini se da će i uloga Općinskog državnog odvjetništva u Kninu u ovom slučaju biti u fokusu tijekom sudskog procesa.



Na suđenje koje bi moglo početi još u prvoj polovini ove godine, kao ključna svjedokinja bit će pozvana upravo zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Kninu Snježana Bajan. Ona je bila upoznata sa svim detaljima iz ugovora Ministarstva i obitelji Rimac, kojim je tadašnjoj kninskoj gradonačelnici dodijeljen stan u kući u kojoj je već u vlasništvu imala 126 kvadrata stambenog prostora.

Suglasnost DORH-a

Prema optužnici, ravnateljica Radić znala je da se radi o dva stana, jer je to proizlazilo iz dokumentacije što ju je uputila Općinskom državnom odvjetništvu u Kninu na mišljenje. Bio je to dio standardne procedure prilikom dodjele stanova prema Zakonu područjima posebne državne skrbi.

Snježana Bajan dodjelu je odobrila, a još tijekom istrage ispostavilo se da se o kvadratima stanova ni u brojnim drugim slučajevima nije raspravljalo. Zamjenica Bajan na sve je ugovore o darovanju nekretnina davala mišljenje, jer je ono bilo obvezujuće. Bez njega se ugovor nije mogao sklopiti. Budući da ga je ona odobrila, odvjetnici Anne Marije Radić smatraju da je bio zakonit.

“Zar bi zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Kninu dala suglasnost da ugovor nije bio u skladu sa zakonom”, pitali su optužno vijeće odvjetnici Željko Gulišija i Davor Radić podsjećajući da je upravo DORH imao zadatak skrbiti o imovinsko-pravnim interesima Republike Hrvatske.

Što je pisalo u zemljišno-knjižnom izvatku?

Zamjenica ravnateljice USKOK-a Snježana Marjanović upozorila je pak da njezina kolegica iz Knina nije mogla zaključiti da se radi o dvjema stambenim jedinicama koje su završile u vlasništvu Rimčevih, jer to iz zemljišno-knjižnih podataka za kuću u Meštrovićevoj ulici 10 u Kninu nije proizlazilo.

Zato će kninska tužiteljica o svemu tome zasigurno još jednom morati govoriti i na glavnoj sudskoj raspravi, a nije uobičajeno da se zamjenici u DORH-u pojavljuju u ulozi svjedoka.