DOZNAJEMO NOVE DETALJE: Otkriveno gdje je završilo pola milijuna koji su na prevaru ‘dignuti’ s računa Tina Jedvaja

Novac što je na prijevaru podignut s računa hrvatskog nogometnog reprezentativca Tina Jedvaja te zagorske tvrtke Cipro završio je u tvrtki Moro&Kunst, koja se bavi prodajom investicijskog zlata, a i sama se prije nekoliko dana našla na meti pljačkaša.

Iz poslovnice u zagrebačkom Eurotoweru ukradeno im je zlato vrijedno više od milijun kuna.

Otkrivena je poveznica između slučajeva prijevare mladog nogometaša Jedvaja i pljačke u Eurotoweru.

Kriminalni lanac

Tok novca s Jedvajevog računa rekonstruirali su istražitelji prije nego što je pokrenut postupak protiv Davora Bakovića, 52-godišnjaka iz Osijeka, te Čede Mavrinca, 59-godišnjaka iz Rijeke. Njih su dvojica uhićena zbog sumnje da su sudjelovala u prijevari, odnosno lažnoj ovrsi gotovo dva i pol milijuna kuna preko Financijske agencije.



Uskoro će se obojica naći na optuženičkoj klupi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu gdje će odgovarati zbog prijevare, krivotvorenja te pranja novca.

Ovaj kriminalni lanac, koji istražitelji nisu uspjeli do kraja rasvijetliti, jer organizatorima nisu ušli u trag, u malverzacije je krenuo u jesen prošle godine. Tada su, naime, Baković i Mavrinac dobili lažna rješenja o ovrhama zbog navodnih dugova tvrtki Cipro i Tina Jedvaja firmi Andatog usluge. Radilo se o tvrtki sa sjedištem u Zagrebu na čije je čelo postavljen Mavrinac koji je trebao figurirati kao direktor.

Fina nije ništa posumnjala

Krivotvoreno ovršno rješenje 5. listopada 2016. godine Mavrinac je predao u Fini u središtu Zagreba, a dan kasnije ovrha je i realizirana. Tužitelji tvrde da Fina nije imala razloga ni u što sumnjati.

Sumnjali nisu ni kada se Mravinac isti dan pojavio u Fini u Karlovcu, te predao rješenje o ovrsi Andatog usluga za račun nogometaša Tina Jedvaja. Iako su planirali ovršiti 1,9 milijuna kuna, uspjeli su mu skinuti nešto više od pola milijuna.

Tko su Valter i Tihomir?

Kako je kasnije istražiteljima ispričao Mavrinac u prijevaru su bili još uključeni izvjesni Valter kojeg su zvali Zagi te neki Tihomir. No, do njih se za sada nije stiglo. On je pak pristao u svemu ovom sudjelovati kako bi nešto zaradio.

Vrlo brzo ovršeni novac pokušali su oprati kupnjom zlata.

Kupnja zlatnih poluga

Kontaktirali su tvrtku Moro&Kunst te zatražili zlatne poluge vrijedne gotovo 2,9 milijuna kuna. Najprije su im uplatili manji iznos, za zlatnu polugu težine 100 grama, a zatim i ostatak iznosa. Kako u zagrebačkoj poslovnici tvrtke Moro&Kunst nisu imali dovoljno zlata, naručili su ga od Zlatarne Dodić koja im inače nabavlja poluge.

VELIKA PLJAČKA U ZAGREBAČKOM NEBODERU: Naoružani razbojnik usred dana ušetao u Eurotower i odnio više od milijun kuna!

Tako je Jedvajev novac ubrzo završio na računu tvrtke Moro&Kunst, čiji su čelni ljudi na kraju posumnjali u poslovanje Andatog usluga i sve prijavili Uredu za sprječavanje pranja novca. Ipak, dio sredstava prebačen je u njihovu centralu u Ljubljani.