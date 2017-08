DORH PODIGAO OPTUŽNICU PROTIV POLJAKA: Izudarao ljubavnicu, gurnuo je u more s jahte i pustio da se utopi

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjeg poljskog državljanina zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. Kaznenog zakona.

Prema priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Zadru okrivljenika se tereti da je 6. lipnja ove godine na brodu u srednjem kanalu između otoka Ošljaka i mjesta Kali na otoku Ugljanu, 38-godišnjoj poljskoj državljanki zadao najmanje četrnaest udaraca po tijelu i glavi, nakon čega ju je gurnuo u more što je rezultiralo njenim utapanjem i smrću. Od kobnog dana okrivljenik se nalazi u istražnom zatvoru Županijskog suda u Zadru, a predloženo je da mu se istražni zatvor produlji zbog opasnosti od bijega te osobitih okolnosti koje opravdavaju opasnost od ponavljanja djela – stojiu priopćenju županijskog DORH-a.

Skočio u more kako bi odglumio da ju spašava

U priopćenju DORH-a ne navodi se ime okrivljenog, kao ni ime njegove žrtve. No, već smo pisali da je za smrt 39-godišnje Poljakinje Jolante Magdalene Adamczuk, osumnjičen njezin 52-godišnji partner i sunarodnjak Pawel Pawlak s kojim je u trenutku tragedije bila na gliseru. Na njezinom tijelu i glavi utvrđene su višestruki krvni podljevi te na čelu krvarenje meke moždane ovojnice.

Djelatnici Pomorske policije i Lučke kapetanije tog su 6. lipnja oko 16:45 sati krenuli u potragu za nestalom ženom nakon što im je njezin nestanak dojavio njemački nautičar. On je uočio Pawlaka u moru, prišao mu svojim brodom i izvukao ga na palubu. Poljak mu je tada u šoku i prilično nesuvislo (navodno je bio i pijan) ispričao da je skočio u more kako bi spasio svoju prijateljicu koja je pala s jahte.



Njezino tijelo ubrzo je pronađeno, no kada su na njemu uočene brojne ozljede, sumnja je pala na jedinu osobu koja je bila s njom na jahti pa je nakon toga pritvoren. A u more je navodno skočio kako bi prije dolaska njemačkog nautičara koji ga je spasio mogao reći da je želio spasiti svoju partnericu koja je pala u more.

STRAVIČNA ISTINA O POLJAKINJI PRONAĐENOJ U MORU: Ubio ju je njezin sunarodnjak! Sve je počelo sukobom na gliseru…

Tajili su vezu iako oboje nisu bili u braku

Poljski mediji su prilično iscrpno pisali o ovom slučaju. Pawel je vlasnik solarija u kojemu je ona radila, a oboje su – prema izjavi njezine prijateljice koju je dala jednim tamošnjim novinama – potajno živjeli u stanu u Lublinu tajeći svoju vezu od drugih, iako oboje nisu bili u braku.

Mogući razlog toj tajnovitosti bila je njezina mentalna bolest. Pawlakova priča poljskim se medijima učinila neuvjerljivom jer je na jahti na kojoj se dogodio zločin pronađena medicinska dokumentacija o njezinoj bolesti.

“Tko na brod nosi dokumente koji predstavljaju dokaz mentalne bolesti”, postavili su pitanje u tamošnje dnevniku Lublinski kurier aludirajući da je Pawlak time htio podmetnuti dokaze.

Također se doznaje da je Pawlak već bio kazneno gonjen i osuđivan u Poljskoj zbog krivotvorenja i davanja lažnog iskaza.

POLJSKI MEDIJI BRUJE O BRUTALNOM UBOJSTVU POLJAKINJE KOD ZADRA: Uočili su jednu sumnjivu nelogičnost