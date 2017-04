‘DOKAZI PROTIV MENE SU NEZAKONITI’: Novi moment na suđenju bivšem pravaškom šefu za egzekuciju u Nazorovoj

Bivši pravaški čelnik Vlado Turudić (55) danas je od suda zatražio da se iz optužnice, kojom ga se tereti za ubojstvo 85-godišnjeg Đorđije Burića u njegovu stanu u Nazorovoj ulici, izdvoje nezakoniti dokazi.

Riječ je o medicinskoj dokumentaciji o njegovu liječenju u Vrapču, što je sutkinja Jasna Smiljanić odbila učiniti. Zato je Turudićev odvjetnik najavio žalbu, pa će rasplet ovog slučaja, u kojem je Turudić ubio Burića jer mu nije želio zaposliti sina u obiteljskoj tvrtki, pričekati odluku Vrhovnog suda RH.

Teške optužbe za ubojstvo

Taj rasplet je Turudić poželio čekati na slobodi, pa je njegov odvjetnik zatražio da mu se ukine istražni zatvor u kojem je od studenoga prošle godine.

ISPALIO ČETIRI METKA U POZNANIKA JER MU NIJE ZAPOSLIO SINA: Bivšem čelniku pravaša prijeti 40 godina



Uhićen je nekoliko dana nakon što je 10. studenoga oko 17.40 sati ustrijelio Burića u njegovu domu. Meci su pogodili 85-godišnjaka u prsni koš i trbuh, te je od zadobivenih ozljeda preminuo. Kako je vremešni Burić godinama radio u Končaru, a nakon smrti supruge živio je sam, u rasplitanju njegova ubojstva istražitelji su sagledavali mnoge mogućnosti. No, na kraju je slobode lišen upravo Turudić koji je s Burićem kontaktirao zbog sina. Burić se sve do idućeg jutra nije javljao obitelji, zbog čega je unuk otišao do njegova stana i otkrio da je djed ubijen. Turudić je navodno nakon uhićenja istražiteljima priznao da je ‘ubio staru komunjaru’.

PTSP, podvojena ličnost…

Iako je uvjeravao sud da ima duševnu bolest, odnosno da pati od PTSP-a i da je podvojena ličnost, a liječenje u zatvoru mu je otežano, Turudić ipak za sada ostaje u Remetincu.

Za teško ubojstvo, odnosno ubojstvo počinjeno iz osvete, što je Turudiću stavljeno na teret, zakon predviđa kaznu i do 40 godina zatvora.