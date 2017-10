DJEVOJKA (18) METALNOM CIJEVI PREBILA 40-GODIŠNJEG CIMERA: ‘Bit ćeš mi rob nakon što ti pobijem roditelje’

Zbog pokušaja iznude u zatvoru Remetinec završila je 18-godišnja djevojka koju se tereti da je svom bivšem cimeru nanijela tjelesne ozljede te da mu je prijetila, a sve zbog navodnog duga od 1400 kuna.

Sve je navodno počelo kad su 18-godišnjakinja i 40-godišnjak, inače 70-postotni invalid, zajedno unajmili stan pokraj Autobusnoga kolodvora, a kad je on, prema njezinim tvrdnjama, oštetio instalacije u stanu pa je vodoinstalaterske radove trebalo platiti 1400 kuna, piše Jutarnji list.

Muškarac zbog ozljeda zatražio liječničku pomoć

“Imam svoje dečke koji će prebiti tebe i tvoju majku. Bit ćeš mi rob nakon što ti pobijem roditelje”, prijetila je 18-godišnjakinja muškarcu.

Prijetnje su krenule nakon što je ona platila troškove popravka. Naime, od 40-godišnjaka je tražila povrat novca, a nakon što joj je platio, navodno je tražila i kamate. Tako ga je najprije u rujnu pozvala u stan gdje mu je rekla da ima dečke koji će ga prebiti, ako joj do 10. rujna ne podmiri dug. On joj je donio novac, no nakon što joj je u dva navrata predao traženih 1400 kuna, ona ga je nazvala te ga ponovno zatražila isti iznos. Ponovno je došao kod nje u stan gdje ga je ona, prema njegovim tvrdnjama, počela tući, udarivši ga šakom u glavu, a zatim ga izudarala i metalnom cijevi, govoreći mu da je budala i da će biti njezin rob nakon što mu ubije roditelje.



Tražila je i kamate

Zbog zadobivenih ozljeda 40-godišnjak je zatražio liječničku pomoć te je sve prijavio policiji. Djevojka je uhićena, a nakon što je u nazočnosti branitelja Zorana Pilipovića iznijela obranu u tužiteljstvu, privedena je na zagrebački Županijski sud gdje joj je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, piše spomenuti list.

Djevojka se je na sudu izjavila da nije kriva. Spomenimo kako je ona navodno kao maloljetnica već imala postupak jer je nekoga pretukla nogom od stola te mu nanijela teške tjelesne ozljede, a zbog toga joj je bila izrečena odgojna mjera.