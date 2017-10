DJEVOJČICA SE OZLIJEDILA NA NARKOMANSKOJ IGLI U DVORIŠTU VRTIĆA: Grad šuti već mjesec dana, a roditelji sa strahom čekaju nalaze

Petogodišnja djevojčica ozlijedila se na vrh narkomanske šprice odbačene na igralištu ispred vrtića,

Djevojčica je ozlijedila kažiprst lijeve ruke na narkomanskoj šprici tijekom boravka u dječjem vrtiću Tratinčica u Dugavama u srijedu 13. rujna. Istoga dana je odvezena u bolnicu no roditelji još čekaju neke medicinske nalaze – osnovni nalazi bili su u redu, no oni zapravo ne govore ništa zbog vremena inkubacije, odnosno perioda od ulaska virusa u tijelo pa do pojave prvih simptom. Roditelji će tri mjeseca nakon ozljede tek dobiti prve prave nalaze.

‘Vrtić pokušava pronaći rješenje’

“Potvrđujemo informaciju o kontaktu predškolskog djeteta s korištenom špricom koja je imala zaštitnu kapicu dana 13. rujna 2017. u vrijeme redovnog provođenja odgojno-obrazovnog rada na otvorenom prostoru školskog igrališta OŠ Dugave i OŠ ‘Fran Galović’. Odgojitelji su bili prisutni u neposrednoj blizini i na temelju njihovih očitovanja, kao i iskaza djeteta, nije došlo do ubodnog incidenta.

Proveden je propisani postupak sa svom djecom, a o istom smo obavijestili sve nadležne službe. Dosadašnji nalazi krvnih pretraga djeteta, prema navodima roditelja, na sreću su negativni. Vrtić Tratinčica, u suradnji s nadležnim gradskim i mjesnim uredima, nastoji pronaći rješenje za sigurnije uvjete boravka djece”, rekla je ravnateljica Nevenka Baksa za Jutarnji.



Nema ograđen prostor za igru

Cijeli slučaj odmah je prijavljen ravnateljici, ali i nadležnim gradskim tijelima, prije svega Uredu za obrazovanje, kako bi se osigurao adekvatan i kontroliran prostor koji bi djeca mogla koristiti za igru, poput onoga u kojem borave djeca smještena u zgradi centralnog objekta DV-a Tratinčica.

Objekt se, naime, nalazi u prizemlju stambene zgrade na adresi Svetog Mateja 73 i nije ograđen, odnosno nema kontroliran prostor za igru.

Međutim, iz Gradske uprave na njihove molbe nije bilo nikakvog odgovora.

Grad šuti već mjesec dana

Majka ozlijeđene djevojčice zahtijevala je od ravnateljice da što žurnije riješi taj problem, no prema njenim riječima, vodstvo vrtića je prema tom problemu nastupilo poprilično nezainteresirano. Nakon toga sami su se obratili Uredu za obrazovanje i Uredu gradonačelnika. Dopis su poslali 22. rujna. Nakon što je bilo kakav odgovor od Ureda izostao, roditelji ponovno šalju dopis uredima. Tada im se javlja pročelnik Miro Laco i objašnjava im da je njihov dopis koji je primio proslijedio 5. i 11. listopada pročelniku Ureda za obrazovanje Ivici Lovriću.

Na jučerašnjoj sjednici, zastupnici su pitali i Milana Bandića zašto Grad ne reagira.

“Ovo mi je prvi glas o tome. Nikakve komunikacije u vezi s tim sa mnom nije bilo. Ispričavam se roditeljima. Sutra (odn. danas) ćemo posjetiti vrtić i ugraditi ogradu i videonadzor” poručio je Bandić.