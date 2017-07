DJED DJEČAKA (12) KOJI JE PREŽIVIO TRAGEDIJU U PULI: ‘Unuku sam polako rekao da je taj dan zadnji put vidio oca’

Supruga i sin nesretnog Igora Živanovića koji je preminuo nakon što je spasio 12-godišnjeg dječaka stigli su kući, a obitelj je mališanu priopćila da je ostao bez oca.

“Unuku sam polako rekao da je ostao bez oca. Sklonili smo ga na sigurno”, drhtavim glasom kaže Rade Živanović, otac četrdesetogodišnjeg Igora koji je preminuo nakon što je u petak skočio u more kod Pule kako bi spasio svog 12-godišnjeg sina.

DJEČAK (12) U VELIKOM ŠOKU NAKON TRAGEDIJE U PULI: ‘Gledao je oca kako umire, skoro pa krivi sebe’

Nesretni djed kaže kako su dječaku preksinoć kazali kako je kobni trenutak u petak bio posljednji puta kada je vidio svog oca. Dječak je mlad, dodaje djed, ističući kako će se izboriti s tugom.



“Kako je moja supruga, ne mogu vam opisati. Jako je loše”, kaže za Blic kroz suze Rade koji nakon snahe i unuka očekuje i tijelo svog sina. Ako stigne u utorak, u srijedu bi ga, kaže, pokopali.

Tragedija obitelji iz Srbije odigrala se u petak u uvali Gortan u Puli. Igor je sa supugom i sinom bio na plaži kada je dječak odlučio sa stijene fotografirati more. No, jedan ga je val bacio u more, a hrabri je otac odmah skočio kako bi ga spasio. Jedno su se vrijeme borili, međutim dok se dječak uspio othrvati valovi su Igora bacali na stijene. Nedaleko plaže izgubio je svijest, a spasioci su utrčali u more vidjevši ga da pluta.

Kada su ga izvukli na obalu iz pluća mu je izašlo puno vode i bio je bez svijesti, no puls je još imao. Ekipa Hitne pomoći više od pola sata reanimirala je Igora, međutim on je dan kasnije u pulskoj bolnici preminuo.