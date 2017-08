DIVLJAČKI NAPAD NA CESTI U KAŠTELIMA: ‘Cijeli vizir kacige mu je bio popljuvan, a od udaranja po mom autu raskrvario si je šaku’

Sve je češće nasilje u prometu, gdje umjesto da čekaju policiju, vozači sami uzimaju ‘pravdu’ u svoje ruke.

Slično se dogodilo i Kaštelanki Danijeli Junašević, koja već 17 godina živi u Mecheleneu kod Bruxellesa, piše Slobodna Dalmacija.

“U prošlu sam nedjelju krenula iz Sućurca prema Stobreču i Podstrani. Moj partner i ja smo htjeli napraviti đir jer smo ovdje na odmoru. Na cesti od Kaštela prema Solinu vozila sam normalno svojim trakom, a do mene je bio drugi automobil. Iako nikakve gužve nije bilo, između nas se odjednom provukao motorist. Kad sam mu dala mot zašto to radi, zašto se gura između nas po punoj traci iako za to nema nikakve potrebe, napravio je fintu nogom kao da će udariti u vrata moga automobila”, rekla je Danijela.

Divljački napad

“Na tu njegovu prijetnju dala sam gas i nastavila voziti, a on me uporno pokušavao prijeći, što mu nisam htjela dopustiti. Zaustavilo nas je crveno svjetlo na semaforu na Širini u Solinu. Istog je trena sišao s motora na kojem je bio još jedan momak, prišao mome automobilu sa suvozačeve strane i pokušao otvoriti vrata. Kako su se ona automatski zatvorila, divljački je potezao kvaku sve dok je nije iščupao; što, vjerujte, nije nimalo lako, ali on je to uspio jer je bokun čovika. Onda je dalje nastavio udarati šakom po prozoru na mjestu gdje je sjedio moj muž.”



“Toliko je jako lupao da je raskrvario šaku i krvi je bilo posvuda. Kad je vidio da ne može probiti staklo, počeo je udarati nogama po autu i razvaljivati bočne štitnike. Automobil je oštetio na nekoliko mjesta s desne strane, a onda je oba brisača pred nama polomio.”

Napadnuta žena objašnjava kako nije došlo do veće nevolje samo zahvaljujući tome što se u međuvremenu iza njih stvorila velika gužve te su vozači ‘sjeli’ na trube.

Mislio da je strankinja

“I još sam zavikala: ‘Što to radiš?’, pa je shvatio da sam naša, iako su tablice belgijske, pa se uplašio i odjurio dalje. Na glavi je imao kacigu, a bio je toliko bijesan da mu je cijeli vizir bio popljuvan. U našu zaštitu stao je samo jedan taksist koji je bio u traci do nas, a ostali su usred bijelog dana sve to nijemo promatrali. Nisam mogla ni zamisliti da mi se ovako nešto može dogoditi u mojoj Hrvatskoj!”

Danijela je rekla kako je napadač sigurno mislio da se radi o strancima, jer da nije mogao znati da je ona domaća, već je sigurno mislio kako su oboje Belgijci.

Nevjerojatan prijedlog policije

“Inače sam do sada bila oduševljena toplinom naših ljudi, tom neposrednošću koja ovdje još postoji kad se sretnete s nekim na ulici ili trgovini, a onda sam doživjela ovo divljaštvo i razočarala se u potpunosti u pravni sustav”, rekla je Danijela, kojoj su na policiji predlagali da odustane od kaznene prijave.

“Moj odvjetnik je ipak podnio i kaznenu prijavu, a protiv nepoznatog počinitelja ide i prekršajna po službenoj dužnosti. Ono što je apsurdno je da smo zabilježili broj registarske tablice, ali kako su nam u policiji rekli, to obično završi izvlačenjem pred sucem da ‘on toga dana nije vozio motor, već netko drugi’, i to obično upali, pa se ovakva ‘gospoda’ izvuku od kazne. Kad sam ja saznala da živi u Kaštel Novom, onda to znaju i oni u policiji; samo, eto, sve se nekako plašim da će proći nekažnjen za ono što je napravio.”

“Da se razumijemo, ovakve se stvari događaju i u Belgiji, samo u slučajevima kad se dostavi registarska oznaka počinitelja, onda je pravna država efikasna i odmah to sankcionira”, objasnila je Danijela, koja se s ljetnih praznika vraća s policijskom potvrdom o šteti na razbijenom automobilu, te jako lošim uspomenama.