DIREKTOR S TRI OPTUŽNICE VRAĆEN NA POSAO: HAC mu još mora platiti višemilijunsku odštetu za zaostale plaće!

Bivši predsjednik Uprave HAC-a, kojeg osim optužnice za dvostruko bojenje tunela terete optužnice i u aferama Remorker te Fimi media, ne samo da je vraćen na posao nego će mu HAC morati platiti i milijunsku odštetu, piše Jutarnji list.

Jurica Prskalo, nekadašnji predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta (na fotografiji u sredini), na temelju pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu vraćen je na posao u HAC-u.

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA BOJENJE TUNELA: HAC radove preplatio 17,7 milijuna kuna?

“Navedeni radnik ponovno je počeo raditi 7. studenoga na radnom mjestu ‘glavni inženjer I'” službeni je odgovor HAC-a, prenosi Jutarnji.



Prskalo je izvanredni otkaz dobio u veljači 2010. nakon što je uhićen u aferi Nesklad.

Sud poništio otkaz

Riječ je o slučaju koji je označio početak raspada tadašnje uprave HAC-a, uz koju su kasnije vezane još neke afere, no niti jedan slučaj do sada nije pravomoćno okončan. Afera Nesklad tek je zapravo na početku. HAC se našao i u središtu sumnji u izvlačenje novca preko Fimi medije čime su, kako se sumnja, punjeni crni fondovi HDZ-a.

U zatvoru je dobio otkaz, no sud je te otkaze proglasio protuzakonitim, pa ako Prskalo nigdje nije bio zaposlen za razdoblje od 1. veljače 2010. do 7. studenoga 2016., HAC bi mu morao isplatiti sve zaostale plaće uz zakonske zatezne kamate. HAC tek treba izračunati koliko će ih to stajati, no kako je bio na mjestu predsjednika uprave i u to vrijeme primao oko 30.000 kuna bruto, HAC će mu morati isplatiti 2,4 milijuna kuna plus kamate, izračunao je Jutarnji.

Da paradoks bude veći, nezakoniti otkaz dobio je kada je bio osumnjičen u slučaju Nesklad, a sada je vraćen na posao kada su protiv njega na snazi čak tri optužnice. Osim dvostrukog bojenja tunela tu su i Fimi media i Remorker.

U tzv. HAC-ovu kraku afere Remorker Prskalo je optužen da je bio dio hobotnice Božidara Kalmete koja je podijelila više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. U slučaju Fimi media Prskalu se sudi jer tužiteljstvo tvrdi da je zajedno s drugim tadašnjim čelnicima HAC-a od kraja 2005. do sredine 2009. na traženje tadašnjeg premijera Ive Sanadera i HDZ-ova rizničara Mladena Barišića sklapao poslove po višim cijenama s Fimi medijom znajući da na taj način pribavlja novac za HDZ, čime je HAC oštećen za 7,8 milijuna kuna.

Čak četiri puta bio pritvoren

Osim toga, Prskalo je optužen i da je zajedno sa Zlatkom Korparom, bivšim predsjednikom Uprave Autoceste Rijeka – Zagreb, Fimi mediji osigurao 1,2 milijuna kuna. Prskalu se sudilo i za pogodavanje tvrtki Skladgradnja, u slučaju Lažno brdo i tu je nepravomoćno oslobođen. Zbog istraga u svim gore navedenim slučajevima Prskalo je u proteklih šest godina čak četiri puta bio pritvoren.