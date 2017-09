DILERE U MERCEDESIMA ČEKALI S NOŽEVIMA I MOLOTOVLJEVIM KOKTELOM: Zapruđe bruji o filmskom obračunu i dugoj policijskoj opsadi

Krvavi sukob koji se u nedjelju odigrao u Utrinama i prava filmska akcija hvatanja počinitelja u Zapruđu u nedjelju su šokirali žitelje ta dva zagrebačka naselja.

“Ruke gore! Ajmo, ruke gore!”, vikali su policajci naoružani do zuba u nedjelju malo prije 20 sati u Baburičinoj ulici u naselju Zapruđe, nakon ulaska u stan Marija R. (33) i Tomislava T. (33), a za koje su raspolagali informacijama da su tri sata prije toga u susjednom naselju Utrina ispred garaža u Šišićevoj ulici izboli noževima Neđada (35) i Mefu B. (43). Mario R. osumnjičen je i za bacanje jednog molotovljevog koktela koji se na sreću pri udarcu razbio i ugasio. Motiv sukoba bila su “robno-novčana” potraživanja.

Policija je dojavu o sukobu zaprimila iz KBC-a Zagreb nakon što su ondje odvezeni ozlijeđeni muškarci. Ubrzo su se našli pred vratima osumnjičenih koje su potom priveli.

Jutarnji list piše kako su Neđad i Mefo B. telefonski dogovorili susret s Marijem R. i Tomislavom T. ispred garaža gdje su stigli Mercedesima. Osumnjičeni je dvojac stigao s noževima i bocama s benzinom i improviziranim fitiljem.



Kada se povuklo pitanje novčanih potraživanja prvo su pale teške riječi, a potom je izbila i tučnjava. Nakon što je Mario na Neđada bacio molotovljev i vidio da plan zastrašivanja nije uspio s kolegom je posegnuo za noževima. Tijekom tučnjave Neđadu i Mefi nanijeli su ozljede noževima te je mlađi teško ozlijeđen, a stariji lakše. Dok su tek rijetki stanari Utrina svjedočili krvavom obračunu, oni u Zapruđu su pod dojmom višesatne policijske opsade zgrade.

‘Bilo je pitanje vremena’

“To je izgledalo kao u filmovima. Došle su tri marice, kordon policajaca je okupirao stubište, čak su zaustavili i lift da ne vozi. Policajci su lupajući na vrata vikali da ih otvore ili će ih obiti. Na kraju su vrata otvorili, a nakon ulaska u stan vikali su dečkima da dignu ruke u zrak. A dok su ih odvodili u lisicama van, dečki su imali pognute glave. Očito su prekasno shvatili da ih treba biti sramota za učinjeno. Ne znam što da mislimo. Marija znamo odmalena jer je u tom stanu nekad živjela njegova teta, a on je dolazio. No, onda se on uselio, a potom i taj Tomislav, o kojem ne znamo ništa. Znamo jedino da je kroz taj stančić svašta protutnjalo, pa i droga”, priča jedan od susjeda dok susjeda kaže kako je samo bilo pitanje vremena kada će se dečki ogriješiti o zakon.

Uhićenom dvojcu određen je jednomjesečni pritvor zbog pokušaja teškog ubojstva.