‘DIJETE NIJE MOJE, NISMO SE VIDJELI NI ČULI DULJE VRIJEME’: Progovorio arhitekt s kojim je ubijena Kristina navodno bila trudna

Muškarac kojeg je nakon umorstva Kristine Krupljan prozvala njena majka da je otac njenog djeteta odbacio je taj navod.

“Tvrdnje koje su se pojavile u medijima da sam otac Kristinina djeteta nikako ne mogu biti točne i sve ih odlučno odbacujem. Kristinu sam poznavao samo površno, a nismo se niti vidjeli niti čuli dulje vrijeme. Zadnja dva dana, otkako sam saznao da je ubijena, u potpunom sam šoku”, rekao je taj arhitekt, piše Večernji list.

Kristinina je majka to rekla jer ju je u to uvjeravala njezina kćer, koja joj je tvrdila i da je u vezi s tim muškarcem.

Kristina skrivala od majke da se ide sastajati s Davidom

No zajednički prijatelji Kristine i Davida Komšića (19), osumnjičenog za njeno umorstvo, tvrde suprotno.

“David i Kristina bili su zajedno skoro svaki dan, družili se, viđali i izlazili. Zajedno su bili i za Božić i na proslavi Nove godine”, rekla je jedna od njihovih zajedničkih prijateljica.

Kako je Kristina znala da njena majka ne odobrava da se ona i David i dalje viđaju, često joj je lagala kako se ide naći s nekim drugim. A nije uvijek niti prijateljicama rekla da se ide naći s njime, vjerojatno zato što je i sama znala kako se zbog svega što se među njima događalo ne bi trebali viđati. Ipak, ne da se s njim samo viđala nego čak postoji mogućnost i da je dijete koje je nosila njegovo, jer su bili gotovo nerazdvojni.

Prijavila ga pa odustala od prijave

Ubijena je već ranije prijavila svog dečka zbog prijetnji smrću koje joj je slao od kraja 2014. do sredine 2015. godine kada ju je nasred ulice nogom udario u glavu te joj nekoliko dana poslije i ukrao sat i mobitel. No kada se slučaj pojavio pred sudom, Kristina je povukla sve prijave zato što je, kako je tvrdila, u izvanbračnoj vezi s Davidom Komšićem s kojim je i trudna te se planiraju vjenčati. Njemu to očito nije ništa značilo jer joj je lani 27. studenog, zajedno s trojicom prijatelja, razbio auto dok je ona bila u njemu, nakon čega su joj ponovo oduzeli mobitel.

“Slučaj smo prijavili tužiteljstvu 6. prosinca, ali njima je trebalo gotovo tri mjeseca da pozovu Kristinu na razgovor, a da ne govorim kako mene uopće nisu kontaktirali. Žao mi je jer mi niti Kristinina majka niti sama Kristina nisu uopće spominjali prijašnje sukobe koje je imala s Komšićem jer bi onda podnijeli i drugu kaznenu prijavu”, izjavio je Kristinin odvjetnik Bruno Spiz.

U petak je dovršeno policijsko kriminalističko istraživanje nad Davidom Komšićem kojeg je policija kazneno prijavila zbog teškog ubojstva, za što je određena minimalna kazna od deset godina zatvora.

Nakon ispitivanja istražnog suca na zagrebačkom Županijskom sudu Davidu Komšiću određen je istražni zatvor i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela, kao i zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela.

Ovako nešto se ne bi trebalo više nikome dogoditi

Komšići su vlasnici luksuzno opremljenog hotela na zagrebačkoj Pešćenici, a osim toga bave se i iznajmljivanjem automobila. U Zagreb su se doselili iz Kiseljaka, a u rodbinskim su vezama i s bivšim gradonačelnikom Sarajeva Ivom Komšićem te nekadašnjim članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem.

“Nemili se događaj dogodio, ali moram reći da je policija postupila u skladu s obvezama, čemu svjedoči i da je protiv počinitelja bila izrečena mjera zabrane prilaska i kontakta sa žrtvom”, izjavio je ministar Vlaho Orepić umorstvo Kristine Krupljan. Dodao je da je krajnji trenutak reći kako živimo u društveno-političkom okruženju u kojem počinitelj na pješačkom prijelazu usmrti dvije djevojke i ne ide u zatvor jer je iz ugledne obitelji.

“Moja Kristina mi je nekoliko dana prije nego je ubijena rekla kako želi naučiti drugi strani jezik i otići raditi nekamo u inozemstvo, daleko od svega. Sada se svi prepucavaju oko toga tko je kriv, policija, sud ili tužiteljstvo, ali iskreno nije me ni briga, samo želim da se ovako nešto zbog propusta ili korupcije više nikome ne dogodi”, izjavila je majka ubijene Kristine.