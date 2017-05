DETALJNA REKONSTRUKCIJA NEZAPAMĆENOG ZLOČINA: Otkriveni detalji noći u kojoj su majka i maloljetnica usmrtile 3-godišnjeg dječaka

Hrvatska javnost još se oporavlja od šoka nakon vijesti o tragičnoj smrti 3-godišnjeg dječaka Denisa, kojeg je 32-godišnja majka Chiara Rojnić uz pomoć 14-godišnje maloljetnice zadavila i bacila u more u uvali Mandrač u Puli.

U pokušaju prikrivanja zločina sudjelovao je i zajednički poznanik, koji je znao sve o ubojstvu, no nije to prijavio policiji već je Chiari pomagao da prikrije zločin.

Pakao se počeo odvijati u srijedu 24. svibnja, pola sata nakon ponoći, piše Jutarnji.

Srijeda, 24. svibnja, 00:30

Chiara Rojnić stigla je u policijsku postaju prijaviti nestanak djeteta.



‘Denis se danas navečer kao i uvijek dosad igrao u parku ispred zgrade. U jednom sam trenu primijetila da ga nema. Odmah sam ga krenula tražiti, ali nigdje ga nisam pronašla’, ispričala je Chiara policajcima, kojima je njezina priča odmah bila sumnjiva, s obzirom da je nestanak prijavila šest sati kasnije. Također im se nije činila previše uznemirenom.

Srijeda, 24. svibnja, 00.45

Policija kreće u potragu za malenim Denisom, no ne nalaze ga.

Srijeda, 24. svibnja, 02.30

Chiara je nazivala susjede i ispitivala ih jesu li možda vidjeli njezino dijete. Susjedi, iznenađeni pozivom, nisu imali pojma, no nadali su se da će dijete uskoro biti pronađeno.

Srijeda, 24. svibnja, 07.00

Obrat u istrazi događa se u trenutku kad je Chiara ponovno nazvala policiju. Ovaj je put kazala kako zna gdje joj je sin. Policiju je odvela do pulske uvale Mandrač, do lokacije na kojoj je bilo mrtvo tijelo djeteta. Policajci koji su se našli na mjestu zločina neko vrijeme nisu mogli govoriti od šoka, no odmah su znali da se radi o nasilnoj smrti. Dvadesetak metara od tijela djeteta stajala su dječja kolica. Tada se nije zasigurno znalo je li dijete do tamo dovezeno živo ili nije.

Srijeda, 24. svibnja, 9.00

Na poprište zločina stižu zamjenik županijske državne odvjetnice Eddy Putigna te patolog i sudski vještak dr. Ilija Kučinar. Kratko su izjavili kako se radi o nasilnoj smrti.

Srijeda, 24. svibnja, 10.45

Vozilo pogrebnog poduzeća dolazi po tijelo dječaka, a policija kreće u potragu za odgovornima za okrutno ubojstvo.

Srijeda, 24. svibnja, oko 11.00

Policijski očevid je pri kraju, a novinari tada stižu u mirnu ulicu na adresi Akvilejski prolaz 2 te razgovaraju sa susjedima, od kojih su rijetki poznavali Chiaru.

‘Chiaru smo samo povremeno viđali, uvijek je bila tu na balkonu i pušila dok joj je dijete bilo u parku. Da, pobjegla je od muža. Zove se Rašid Pašić i koliko znamo u zatvoru je u Bosni. Čuli smo da ju je tukao pa se valjda zato vratila. A dijete – uvijek je plakalo. Čak smo mu jednom kupili igračku jer nam je bilo žao. Ali nismo nikome ništa prijavljivali, nismo se htjeli miješati u obiteljske odnose’, kazali su sujedi novinarima.

‘Chiara je postala majka vrlo mlada, još kao srednjoškolka, pa se o tom djetetu više brinula Chiarina majka, odnosno njegova baka. Često su u zgradu gdje je stanovala Chiara dolazili muškarci. No ne znamo tko su oni’, dodali su sustanari.

Srijeda, 24. svibnja, 11.00

S obzirom da su posumnjali u istinitost njezina iskaza, policajci su Chiaru odveli na ispitivanje u policiju. Tada su počeli sumnjati i na 14-godišnju maloljetnicu, inače štićenicu Doma za odgoj djece i mladeži u Puli iz kojeg je pobjegla. Policiji je maloljetnica već bila poznata jer je tjedan dana prije bila u policiji kako bi prijavila zlostavljanje u domu. Kasnije je ipak sve porekla. Vratila se u dom, no ubrzo je ponovno pobjegla. Od 16. svibnja nitko nije znao gdje je.

U ovoj fazi istrage Chiara i maloljetnica su tvrdile da su polusestre. Policajci u međuvremenu ispituju i 29-godišnjeg Ademija Burima iz Vinkurana, ali i druge svjedoke koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju detalja te noći.

Tada u policiji stiže i gospođa koja je pomagala maloljetnici tjedan dana prije. Slučajno je baš ona ugledala Chiaru i djevojku na stijenama na Valelungi večer prije. Sjedile su u društvu jednog prijatelja. Primijetila je da su obje bile uplakane.

Srijeda, 24. svibnja, 11.30

Istražitelji traže svaki i najmanji trag u stanu.

Srijeda, 24. svibnja, 13.00

Chiara konačno priznaje da je ubila svoje dijete, i to zato jer ga se htjela riješiti kako bi otputovala u Makedoniju. Priznaje tad i da joj je u ubojstvu pomogla maloljetna prijateljica, dok je pomagač u prikrivanju zločina priznao da je sve znao. Ideja da prijave nestanak djeteta zapravo je bila njegova.

Srijeda, 24. svibnja, od 15 do 17 h

Svo troje su uhićeni i provode noć u policiji.

Četvrtak, 25. svibnja, 9.00

U Općoj bolnici Pula počela je obdukcija tijela trogodišnjaka. Na njemu su bili vidljivi tragovi gušenja.

Četvrtak, 25. svibnja, 15.00

Istarska policija konačno otkriva detalje strašnog zločina i ono što su doznali tijekom ispitivanja. Za ubojstvo djeteta osumnjičeni su Chiara i maloljetnica, dok je Ademi osumnjičen za prikrivanje zločina.

Četvrtak, 25. svibnja, 16.00

Cure detalji o 32-godišnjoj Chiari, koja se u slobodno vrijeme intenzivno dopisivala s mlađim muškarcima na stranici za upoznavanje Badoo.

‘Oblio me znoj kad sam ugledao Chiarinu sliku u novinama, a nedavno smo komunicirali na stranici za upoznavanje Badoo. Detalje naše virtualne ćakule zadržat ću za sebe. Mogu samo reći da je bila nabijena seksualnim strastima. Mlađi sam nešto od nje pa mi je bilo čudno kako je uopće sa mnom započela razgovor. Ono što je ona rekla o sebi, valjda svima koji su na toj stranici u potrazi za razgovorom, ženskom pažnjom, druženjima uživo, jest da su joj “cilj poznanstva s mladićima od 21 do 35 godina te da je prirodna i otvorena za nova iskustva”. Rekla je i da živi sama i dijete nije spominjala, a po ovome iz medija čini se da ipak sve što je govorila nije bila istina’, ispričao je jedan mlađi muškarac koji se planirao s njom susresti.

Četvrtak, 25. svibnja, 18.00

Chiaru policajci privode u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Četvrtak, 25. svibnja, 19.00

Sada su privedeni i maloljetnica te Ademi te ih ispituje Županijsko državno odvjetništvo.

Četvrtak, 25. svibnja, 19.30

Odlučeno je da Chiara ostaje u istražnom zatvoru mjesec dana, kako ne bi ometala postupak. Ademi je pušten da se brani sa slobode, dok je maloljetnicu preuzeo sudac istrage za mladež. Odlučeno je i da ona ostaje u zatvoru mjesec dana.

Subota, 27. svibnja, 09.00

Poznati su službeni nalazi obdukcije tijela malenog Denisa. Dječak je ugušen i bačen u more.