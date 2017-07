ZA TRAGEDIJU JE KRIVO FOTOGRAFIRANJE: Otac heroj spasio sina od utapanja, a zatim ga je val bacio na stijenu?

Hrabrog oca koji je prekjučer u Gortanovoj uvali spasio svoga sina od utapanja i potom preminuo u Općoj bolnici u Puli, smrtno se ozlijedio kada ga je more bacilo na stijene, a izgleda da je za sve krivo fotografiranje.

Igor Živanović (40) iz Šimanovaca u Srbiji došao je u četvrtak na pulsku plažu u Gortanovoj uvali sa svojim sinom N.Ž. (12). Potom su se htjeli fotografirati na stijenama. Iako se do sada nagađalo kako je dječak sam skočio u more, Blic u svom tiskanjom izdanju piše kako je dječak je stajao na stijenama i fotografirao more, ali ga je iznenadni val srušio i povukao u dubinu.

Kada je vidio da more svladava sina, otac je skočio. I kupači su primijetili kako se bore s valovima te su im mahali i navodili ka uvali, da izbjegnu stijene.

Izgledalo je kao da će uspjeti…

I dječak i otac uspjeli su plivati prema obali, kada je posljednji val zahvatio oca i udario ga o stijenu. Sve jači valovi gurali su ga na stijene, a dječak se nekako borio da i njega ne zahvate.



Već u blizini plaže, Živanović je vjerojatno od posljedica udara, ali i pluća ispunjena morskom vodom izgubio svijest. Kad su vidjeli da pluta spasioci su utrčali u more. Međutim, kako je Živanović bio krupne građe, a bez svijesti, nije im bilo lako izvući ga na obalu, pa su im u pomoć priskočili kupači. Izvukli su ga na plažu i, kako su ispričali očevici, muškarca kojem se još osjećao puls stavili u bočni položaj. Nije bio pri svijesti, a iz pluća mu je izlazilo puno vode.

U jednom trenutku ostao je bez pulsa. Srećom, na plaži su se zatekle dvije liječnice koje su priskočile u pomoć. Cijela plaža se podigla na noge, a stigli su i vatrogasci. Dok su jedni umirivali dječaka, drugi su pokušavali spasiti oca. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, a liječnici su se više od pola sata borili za muškarčev život. Prevezli su ga u Opću bolnicu Pula. Ipak, njegovo tijelo nije izdržalo, te je preminuo u petak iza 12.30 sati. Dječak je također prevezen u bolnicu, te je u stabilnom stanju.

