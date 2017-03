DETALJI STRAVIČNOG NAPADA U KARLOVCU: Ubadao ju je u grudi i trbuh pred kćeri: ‘Tata, što si mi to učinio od života?’

Dubravko Vrbanić (47) iz Draganića jučer je u jutarnjim satima izbo svoju suprugu Biserku nožem, na parkiralištu karlovačke tržnice.

HOROR U KARLOVCU: Muškarac izbo suprugu nasred tržnice, svemu je vrišteći svjedočila njihova kći

U naumu da joj oduzme život nije uspio jer ga je u tome spriječio sin koji mu je oteo nož, ali i slučajni prolaznici koju su napadnutu ženu unijeli u obližnju kladionicu te joj spasili život.

Sin u dvadesetim godinama te kći srednjoškolka u trenutku napada bili su prisutni.



Crnim Golfom nisu stali na označeno parkirno mjesto već su se zaustavili desetak metara prije izlazne rampe, a ubrzo su iz vozila u naguravanju izašli muškarac i žena.

Ubo ju je barem tri puta

‘Vidio sam njihovo naguravanje, a onda sam primijetio nož u njegovoj ruci. Siguran sam da ju je ubo barem tri puta’, rekao je svjedok koji je sve jasno vidio, piše Jutarnji.

Došlo je do borbe. Muškarac je bio odlučan ubiti suprugu, a ona se branila i bježala. Tijelima su oštetili susjedno vozilo.

‘Pio sam kavu u kafiću, gosti su mi rekli da muškarac nožem hvata ženu i da su mi otkinuli retrovizor i napravili udubljenje na stražnjem dijelu’, rekao je vlasnik vozila Mario Sabljak.

Uz napadača i žrtvu je cijelo vrijeme bila kći, no glasnim povicima i jaukanjem nije uspjela odgovoriti oca da pusti njezinu majku. Nije mu se uspjela suprotstaviti jer je fizički preslaba.

Ubrzo se pojavio sin koji je oca zadržao toliko da majka otrči u obližnju kladionicu Germania. Dva metra prije ulaza pala je u nesvijest.

Sin onesposobio oca

‘Čuo sam vrisak, ali sam mislio da plače dijete. Kada sam otvorio vrata, vidio sam je da pada, evo, baš tu, dva metra od vrata. Jedan gospodin koji je također bio u kladionici pomogao mi je da je uvučemo unutra. Mislili smo je posjesti, ali smo vidjeli da nije pri svijesti, pa smo je polegli. Prvotno sam mislio da ju je netko istukao, no bila je sva krvava po trbuhu i grudnom košu, zaključio sam da je ubodena možda pet, šest puta. Vidio sam kroz vrata da taj muškarac pada, pa se diže, pa ga sin hvata, nije ga tukao, samo ga je zadržavao, onesposobio. Mala je vikala: ‘Tata, što si mi to napravio od života’, a on je hladno odgovorio pitanjem: ‘A što je ona meni napravila’. Onda je došla Hitna i preuzela je’, ispričao je očevidac Nenad Tvrdinić.

Djelatnik zalagaonice naslonjene na kladionicu kazao je kako je napadač bio vidno alkoholiziran, a možda i nadrogiran.

Bio je totalno pijan i odsutan

‘Jedva je stajao na nogama, padao je koliko je bio pijan i totalno odsutan i tupog pogleda. Stigao je do lokala i tu se naslonio na moju reklamu. Čekao je policiju kao da se ništa nije dogodilo. Za to vrijeme kći je plakala i vikala na njega što je napravio, a on je sve vrijeme bio prilično miran, samo ju je lagano odgurivao od sebe. Policija ga je uvela unutra i pitala za nož, a on je rekao: ‘Nemam niš’. Pitali su ga što je napravio, a on je rekao: ‘Ispikal sam ju’. Stavili su mu lisičine na ruke na leđima, a on se požalio da su ga previše stegnuli te da ih malo otpuste’, ispričao je svjedok.

Na mjesto događaja stigle su i ekipe za očevid PU karlovačke koje su ogradile prostor zločina. Istragu vodi Dubravko Skolan, zamjenik županijske državne odvjetnice, koji je potvrdio da je riječ o obiteljskom nasilju.

Na mjestu događaja bili su i susjedi obitelji Vrbanić, koji su kazali kako je žena prije tek osam dana napustila supruga. Nisu znali zašto ni kamo je otišla.

Ona je bila domaćica, dok je muškarac radio kao šumarski radnik.

Živjeli su normalni životom, tvrde susjedi

‘Nikada nismo čuli da su imali kakvih problema ili da je on bio nasilan prema njoj, živjeli su normalnim životom, kao i svi mi u Draganiću’, rekli su susjedi obitelji Vrbanić.

Nož je ipak pronađen u parkiranom Golgu, u prtljažniku. Radi se o lovačkom nožu s oštricom dugom otprilike dvadesetak centimetara.