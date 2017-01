DETALJI STRAVIČNOG JUTRA U ORAŠJU: Dvije nerazdvojne prijateljice koje su zajedno umrle – ugušile se plinom

Velika tragedija dogodila se u subotu ujutro oko 11.30 sati u mjestu Donja Mahala gdje su pronađena tijela dviju 21-godišnjih djevojaka koje su se, prema pretpostavkama, tijekom noći ugušile plinom u jednoj privatnoj obiteljskoj kući.

Marija Damjanović (21) iz Donje Mahale i Magdalena Dominović (21) iz Splita, dvije nerazdvojne prijateljice i studentice u Beču, odlučile su Novu godinu 2017. dočekati u Donjoj Mahali.

‘Moja je sestra deset godina u Austriji, gdje je studirala. Jako voli zavičaj, pa je odlučila Novu godinu slaviti ovdje. S obzirom na to da su ona i Magdalena bile nerazvojne, odlučile su zajedno poći u Bosnu. Tata ih je najprije zvao da dođu u kuću popiti kavu, ali kako nisu odgovarale otišao je do sobe i kroz prozor vidio da leže. Uzalud ih je dozivao i potom je razvalio ulazna vrata. Strašno! Kad su nam javili, u prvom trenutku nisam vjerovao da je to istina’, rekao je Marijin najmlađi brati Josip za 24 sata.

STRAVIČNO JUTRO U ORAŠJU: Dvije 21-godišnjakinje pronađene mrtve, pronašao ih otac jedne od njih



Pronašao ih Marijin otac

U Donjoj Mahali bili su Marijini roditelji, koji su došli malo ranije. U subotu oko 11.30 sati prijatelji djevojaka telefonom su nazvali roditelje Marije Damjanović i rekli im da ih ne mogu dobiti na telefon, što im je bilo čudno jer su uvijek bile dostupne. Marijin otac otišao je u drugu kuću, koja se nalazi u istom dvorištu, provjeriti što je s njima. Kucao je na vrata i dozivao kćer, ali nisu se javljale. Odlučio je provaliti vrata.

Kad je ušao, vidio je djevojke kako leže, prišao im te vidio da su nepomične i da ne dišu. Hitna pomoć stigla je u vrlo kratkom roku, no nažalost liječnici im nisu mogli pomoći, obje su već bile mrtve. Prema neslužbenim informacijama, djevojke je najvjerojatnije ugušio plin koji je istjecao iz peći za grijanje. Tijela su prevezena u Županijsku bolnicu gdje će biti obavljena obdukcija.

Tuga u obitelji

Otac Zvonko, koji je pronašao djevojke, bio je branitelj, pripadnik HVO-a, cijeli rat je bio u rovu, a supruga Ana je provela vrijeme u kući. Teško su othranili petero djece, školovali ih i odgojili za primjer. Susjedi govore da su vrata njihove kuće uvijek otvorena za sve goste, jer to je obitelj koja se ne zna naljutiti. Zvonko je prije 12 godina otišao u Austriju kako bi zaradio novac i olakšao život svojoj obitelji.

Cijela obitelj danas živi i radi u Australiji, a Marija je u Beč otišla sa 10 godina. Završila je školu te je studirala.

‘Marija je prekrasna djevojka, uvijek nasmijana i vesela. Imala je krug prijatelja i rodbine zbog kojih je i voljela dolaziti kući. Sa Splićankom, prijateljicom Magdalenom, stigla je u petak nešto prije ponoći. Otišle su kod susjede na kavu i došle na spavanje nešto iza ponoći. Noć je bila iznimno hladna, a prostorija u kojoj su djevojke spavale zagrijavana je plinskom grijalicom. Dogovorile su doček Nove godine sa svojim društvom, a prijatelja Tomu je zadužila da im rezervira mjesto u klubu Maya i sve je bilo spremno za jedan lijep provod i doček Nove godine’, ispričala je njihova susjeda Ljubica koja ima samo riječi hvale za obitelj Damjanović, te ističe da ih iznad svega krasi poštenje i skromnost, piše 24 sata.

Tužan početak godine

‘Bila je odličan učenik, brzo je naučila jezik i vrlo lako se uklopila. Uvijek nasmijana i vedra, bila nam je svima miljenica. Pred kraj tjedna je imala zakazan ispit na fakultetu, jer je oduvijek govorila da želi raditi u birou ili nekoj banci. Zanimljivo je da su ona i Magdalena prijateljice iz školskih klupa, skupa su bile u istom razredu u Beču i najbolje su i nerazdvojne prijateljice’, ističu Marijina braća Zvonko, Vitomir i Josip koji još ne mogu prihvatiti činjenicu da su izgubili sestru.

Pokop Marije Damjanović je u ponedjeljak u 14 sati na groblju Karaula u Donjoj Mahali. Zbog novogodišnjih blagdana još nisu poznati detalji oko prijevoza tijela pokojne Magdalene u Split.