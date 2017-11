DETALJI O OKRUTNOM UBOJSTVU U ZAGREBU: ‘Bili su možda na desetak cuga. Vidjela je da je psihopat i maknula se od njega, ali on nije od nje…’

Nakon što je sinoć policija u Zagrebu pronašla mrtvo tijelo djevojke, koja je ubijena vatrenim oružjem, a nedaleko i tijelo muškarca koji je izvršio samoubojstvo također vatrenim oružjem, u javnost izlaze detalji o bivšem policajcu Dubravku Sikermeštaru (36) koji je ubio 29-godišnju Anu Kurtanjek, s kojom je ranije imao kratku vezu.

Par se upoznao prije pet godina, no Ana je nakon nekoliko izlazaka shvatila da je Dubravko psihopat pa je s njime prekinula, no on to nije dobro prihvatio i čak je prijetio da će ubiti njezinog novog dečka, javlja Jutarnji.

Maltretirao ju je i ranije, ali nije ga prijavila policiji

Ubijena Ana inače je fitness trenerica i bivša državna prvakinja u sinkroniziranom plivanju. Oni koji su ju poznavali kažu da je Ana oduvijek zračila, a s Dubravkom čak i nije bila u službenoj vezi već su samo nekoliko puta izašli. No Dubravku se prekid nije svidio pa joj je već i ranije prijetio i maltretirao ju, a novi dečko i prijatelji savjetovali su joj da ga prijavi policiji, no ona to ipak nije učinila.

‘Ančice moja draga, nikad te neću zaboraviti. Zašto ga nisi prijavila’, rekao je njezin dečko Tomislav Vlahović paleći lampaše kod Aninog automobila.

Dečko: ‘Pokušavala je sa mnom prekinuti kako bi me zaštitila’

‘Bili su možda na desetak cuga. Znala je da on nešto radi u policiji, ali je rekla da je ‘tip’ psihopat i maknula se od njega. Ali, on nije od nje. On se čak prijavio u jednu tvrtku ovdje u zgradi gdje je odrađivao rad za opće dobro kako bi mogao biti bliže njoj. Govorio joj je da zna s kim je u vezi i da će i mene ubiti. Tko zna, možda je ona unazad dva mjeseca pokušavala sa mnom prekinuti kako bi me zaštitila. Ali nije mogla. Svaki dan smo se viđali. Govorila mi je da me voli, iako je pokušavala naći razlog da prekine našu vezu. Prijateljici je rekla da joj Dubravko prijeti i da će to sama riješiti. Kad sam joj predložio da ja to učinim, rekla mi je: ‘Ako me voliš, nemoj to raditi’’, rekao je Tomislav za Jutarnji list.

Ana je sinoć završila trening sa svojom grupom, pozdravila kolege i krenula prema garaži u Gradiščanskoj ulici. Dubravko ju je tamo dočekao i u nju ispalio četiri metka, no s obzirom da je bio suspendiran s dužnosti i nakon toga je morao vratiti svoj pištolj, još se ne zna odakle mu oružje kojim je ubio djevojku i sebe. Pogodio ju je u predio oko srca, a stanari koji su ju pronašli pokušali su ju animirati. Hitna je stigla za samo pet minuta ali nije joj bilo spasa.

Bivši policajac Dubravko je u međuvremenu pobjegao, alo nije stigao daleko: kod doma zdravlja na Črnomercu si je pucao u glavu i preminuo.

Istraga i dalje traje.