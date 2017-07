DETALJI NESREĆE U DONJOJ JELSI: Obojica su bila neoprezni, ali jedan je bio i pripit

Nakon jučerašnje teške prometne nesreće u kojoj je kod Karlovca poginuo jedan muškarac, policija je očevidom utvrdila koji su bili uzroci nesreće.

Oba su vozača bila neoprezna kad je jučer u Donjoj Jelsi došlo do sudara dvaju osobnih automobila, a nesreći je vjerojatno pomogla i pripitost 24-godišnjaka koji je vozio BMW. U krvi mu je izmjereno 0,53 promila alkohola.

On se nije kretao bliže desnom rubu kolnika pa je na izlasku iz zavoja udario u Volkswagen kojim je iz suprotnog smijera upravljao 38-godišnjak, priopćila je policija. Ni on se vozilom nije kretao bliže desnom rubu kolnika pa je došlo do nesreće.

38-godišnjak je pritom smrtno stradao, a drugi je vozač lakše ozlijeđen, dok je njegov 39-godišnji suvozač pretrpio teške ozljede, dodala je policija, javlja KAportal.

