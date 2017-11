DETALJI NESREĆE KOJA JE UMALO ZAVRŠILA TRAGEDIJOM: Svi su vikali za djevojkama, ali uzalud. I utrka uopće nije prekinuta zbog njih

Kao što smo već izvijestili, na jučerašnjoj automobilističkoj utrci na Rally Showu Santa Domenica na Savršćaku u Samoborskom otoku došlo je to teške nesreće.

Dvije djevojke su tijekom utrke odlučile pretrčati stazu, a upravo je u tom trenutku naišao automobil koji je udario jednu od njih.

Djevojka, za koju se kasnije ispostavilo da je slovenska državljanka, prevezena je u KBC Sestre milosrdnice zbog vanjskog prijeloma potkoljenice, a ondje je i operirana.

POGLEDAJTE STRAVIČNU SNIMKU NESREĆE NA RELIJU U SAMOBORU: Od siline udarca neoprezna je gledateljica letjela zrakom



O nemilom događaju se danas oglasio i organizator utrke.

“Tijekom trećeg brzinskog ispita od predviđenih ukupno pet na 8. Rally Showu Santa Domenica, oko 13 sati natjecateljsko vozilo naletjelo je na slovensku državljanku koja je zajedno sa svojom prijateljicom pretrčavala stazu brzinskog ispita unatoč postojećim zabranama i upozorenjima. Do unesrećene je u vrlo kratkom roku stigla jedna od dviju hitnih medicinskih službi koje su bile dežurne na utrci, te je ustanovljeno da je jedna djevojka prošla bez ozljeda, dok je kod druge došlo do vanjskog prijeloma potkoljenice. Unesrećenu su kolima hitne medicinske pomoći u tijeku tzv. “zlatnog sata” prevezli u KBC Sestre milosrdnice, gdje je i operirana.

AKK Sveta Nedjelja, kao organizator ove vrlo uspješne manifestacije na kojoj do sada, u proteklih sedam godina, nije bilo težih nesreća ili značajnijih ekscesa, želi iskazati žaljenje zbog ovog događaja i unesrećenoj djevojci, ali i posadi koja se u tom trenutku nalazila u automobilu. Rally je iznimno opasan sport, kako za natjecatelje, tako i za gledatelje te predstavnike medija. Izuzetno je važno poštovati oznake postavljene uz stazu i zadržavati se isključivo u zonama predviđenim za publiku i medije. Svaka ograda, traka i mreža postavljena je zbog sigurnosti gledatelja. Također, suci i redari se na svakoj utrci nalaze s istim razlogom – dodatno paze na sigurnost gledatelja. Ovogodišnji Plan sigurnosti, kao obvezan dokument ovakvog natjecanja, na 80-ak stranica detaljno opisuje plan označavanja područja za gledatelje, ali i posebno tzv. “zabranjenih zona”. Nažalost, djevojke nisu poštovale niti zaštitne ograde odnosno trake, niti upute sudaca ili redara. U trenutku u kojem su krenule pretrčavati stazu okupljeni gledatelji, suci i redari su za njima dovikivali u nadi da će ih zaustaviti, no one su ipak pretrčale stazu, očito uopće ne primijetivši automobil.

NESREĆA NA RELIJU U SAMOBORU: Automobil udario gledateljicu, s teškim ozljedama završila u bolnici

S obzirom na medijske napise, AKK Sveta Nedjelja želi se osvrnuti i na tvrdnje o prekidu utrke. Naime, mediji prenose informaciju kako je današnja utrka nakon nemilog događaja prekinuta, no to nije istina. Na prva tri brzinska ispita dogodilo se nekoliko tehničkih prekida, radi kojeg je već treći brzinski ispit, na kojem se i dogodila nesreća, započeo sa 40-ak minuta zakašnjenja. Prekid utrke za vrijeme intervencije hitne medicinske službe i za vrijeme prijevoza djevojke u KBC Sestre milosrdnice trajao je 50-ak minuta. S tim posljednjim privremenim prekidom utrke neizbježno kašnjenje iznosilo je minimalno 90 minuta. Sukladno Posebnom pravilniku, Sportska komisija ovog natjecanja odlučila je da se peti i ujedno posljednji brzinski ispit neće održati zbog kašnjenja.

Ovim putem još jednom želimo upozoriti gledatelje Rally Showa Santa Domenica kao i bilo kojeg drugog sličnog natjecanja da poštuju odluke sudaca i redara, te da se pridržavaju isključivo zona za gledatelje! Na drugim dijelovima staze gledateljima nije mjesto“, stoji u priopćenju.