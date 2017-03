DETALJI KOBNE NARKO-SEANSE U ZAGREBU: Muškarac uhićen zbog smrti mladog manekena bio je uspješan biznismen i hokejaš…

U nastavku procesa istražitelji moraju ispitati brojne svjedoke kako bi do kraja rasvijetlili što je točno kumovalo tragediji.

Iako se svojedobno uspješno bavio prodajom nekretnina i promocijom, te igrao hokej Endi Filip Š. (43), koji je nedavno uhićen zbog povezanosti s predoziranjem 21-godišnjeg manekena na privatnoj narkoseansi, i sam je prije nekoliko godina pao u pakao droge.

Iz biznisa u drogu

Upravo je zbog dobre zarade ušao u svijet kojim je vladala droga, pa je i sam postao ovisnik.

“Imao sam tada dosta novca, ali sam upao u loše društvo”, pravdao se nakon uhićenja 43-godišnjak koji je, kako ne bi ometao istragu smrti 21-godišnjaka, zadržan u Remetincu.



Ispitivanje svjedoka

U nastavku rasvjetljavanja kobne narkoseanse što je održana u 43-godišnjakovu stanu istražitelji moraju ispitati svjedoke koji su tijelo mladog manekena pronašli 20. kolovoza na parkiralištu zgrade na Ravnicama. Tamo su ga Endi Filip Š. i još dvojica prijatelja ostavili nakon što mu je pozlilo u stanu – vjerojatno od prekomjernog konzumiranja raznih droga.

Društvo je večer ranije započelo provod u poznatom gay baru u središtu Zagreba, a after party nastavljen je na Ravnicama. No, u ranim poslijepodnevnim satima 21-godišnjaku je pozlilo pa ga je Endi s prijateljima odveo pred zgradu. Pokušali su mu doduše pomoći, no na kraju su ga u izuzetno lošem stanju ostavili na prakriralištu gdje je preminuo.

Ranije je osuđivan

Kada su prolaznici pozvali Hitnu pomoć mladiću više nije bilo spasa. Sada prijava 43-godišnjaka tereti jer mu je omogućio konzumiranje droge, te za nepružanje pomoći.

Istražni zatvor određen mu je i zbog opasnosti od ponavljanja nedjela. Naime, već je ranije bio osuđivan zbog posjedovanja narkotika. Kazna od deset mjeseci uvjetno na tri godine istekla mu je tek nekoliko dana prije kobne zabave.