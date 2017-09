DANIMA PRATILI POŠILJKU VRIJEDNU 500.000 KN I POKUŠALI JE UKRASTI: ‘Bio sam u stisci. Pripremao sam svadbu i trebao sam novac’

Nakon što su tjedan dana pratili rutu kojom tvrtka Orbico dostavlja cigarete u trgovinu Maja u Ulici kneza Branimira 163 u Sesvetama okorjeli razbojnici predvođeni Krunoslavom Pokrovcem (37) odlučili su 22. studenog u jutarnjim satima realizirati prepad.

Dan ranije Pokrovac je na parkiralištu Bille ostavio kombi koji im je trebao poslužiti za bijeg. Već u 6.30 ujutro sastao se s ostalim kompanjonima, Jozom Lekom, Dariom Jakovcem i Ivicom Bajlovićem. Imali su spremna i dva automobila s lažnim tablicama, te mobitele kako bi dojavili nailazak pošiljke cigareta.

Cigarete vrijedna roba

Zajedno su se odvezli do Sesveta kamo je dostavljač Orbica naišao pet minuta prije osam sati. Roba što ju je vozio bila je vrijedna gotovo pola milijuna kuna. Zaskočili su dostavljača baš u trenutku kada je ušao u tovarni prostor ne bi li izvadio dio cigareta i upaljača. No, odlučan da sačuva pošiljku od pljačkaša dostavljač se počeo otimati. Na kraju su i on i razbojnici ispali iz kombija. U idućem trenutku dostavljač je počeo bježati niz ulicu i dozivati pomoć, što je Pokrovcu i njegovoj ekipi bio signal da se daju u bijeg. Policajci su ih još isti dan sve pohvatali, a sada im je Županijski sud u Zagrebu izrekao presude.

Pokrovac, koji je osim za pokušaj razbojništva proglašen krivim i za krivotvorenje, te mu je opozvana mjesec dana ranije izrečena uvjetna osuda, dobio je četiri godine i četiri mjeseca zatvora. Leko i Bajlović osuđeni su na po tri godine, dok je Jakovac dobio tri i pol godine zatvora. Svi će pravomoćnost presude čekati iza rešetaka budući da su svi već ranije višetruko osuđivani.

‘Sad mi je žao što sam to napravio’

Doduše ovoga puta priznali su krivnju i pokajali se.

“Bio sam u financijskoj stisci. Upravo tada trebao sam se ženiti, jer mi je zaručnica bila u drugom stanju i morao sam nabaviti novac. Znam da to nije nikakvo opravdanje, no tako je bilo”, rekao je sudskom vijeću Pokrovac ispričavši se dostavljaču cigareta kojeg su napali.