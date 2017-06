CURE DETALJI O UBOJSTVU BAJKERA KOJEG JE ZAKLALA BIVŠA: Što se događalo u Seatu nakon što ga je ubola? Otkrivena i njezina verzija priče

Gotovo 48 sati trajala je borba za život 30-godišnjeg Nikole Tureka, bajkera iz Varaždina kojeg je nožem usmrtila bivša 21-godišnja djevojka.

Do ubojstva je došlo nakon što ga je 21-godišnjakinja u noći sa srijede na četvrtak navodno izmamila iz kuće prijetivši samoubojstvom. Nakon verbalnog i fizičkog sukoba djevojka ga je ubola nožem u vrat. Preminuo je u noći s petka na subotu.

POZNANICI UBIJENOG BAJKERA I BIVŠE KOJA GA JE ZAKLALA OTKRILI POZADINU UBOJSTVA: ‘Ona je problematična, tempirana bomba’

‘U 00:55 sam ostala bez pola duše, moja utjeha, nada, sreća, život, motivacija za borbu, smijeh, veselje me je napustila. Sve nas je napustila. Osjećaji se ne mogu opisat… Tuga? Jad? Ljutnja? Trenutno ne mogu opisati sve zajedno. Ali šta reći, dovoljna je kriva sekunda i sve se ruši, sve nestaje’, napisala je na Facebooku Nikolina sestra Valentina.



Nikola je s osumnjičenom hodao godinu dana.

Prijetila je samoubojstvom

‘Dojdi brzo, ubila bum se!’, navodno mu je prijetila. Brzo je izjurio van.

Kako su ispričali njegovi poznanici, to nije bio prvi put da ga bivša djevjoka uznemirava, piše 24sata. Istražitelji zasad samo nagađaju što se događalo u njegovom Seatu, sumnjaju tek da ga je djevojka napala nožem na povratku s livade ‘Beli Kipi’ kraj Drave u Varaždinu.

Izvukla je nož dok je vozio te mu zadala ubod u lijevu stranu vrata. Pogodila je karotidu te je Nikola počeo obilno krvariti. Ona je zatim pobjegla iz automobila i ostavila ga tako ranjenog. Nikola se uspio odvesti do Kumičićeve ulice, gdje ga je pronaša prolaznik koji je pozvao pomoć. Hitno je operiran, borba za život trajala je dva dana, no nije mu bilo spasa. Izgubio je previše krvi i preminuo u noći s petka na subotu.

N.B. je uhićena i prijavljena za pokušaj teškog ubojstva.

Tvrdi da se branila od silovanja

Njezina je verzija priče dosta drugačija od one koju slažu istražitejli. Ona je nakon što je izašla iz automobila otrčala do prvog objekta. Budući da je bila krvava, ljudi su pomislili kako je ozlijeđena. Zamolila je ukućane da joj daju telefon kako bi nazvala oca, nekadašnjeg zapovjednika specijalne jedinice Pu Varaždinske. On je pak nazvao policiju i hitnu pomoć. N.B. je policiji ispričala kako je ubod Nikoli zadala u samoobrani od pokušaja silovanja.

Nikolini poznanici pričaju kako N.B. nikako nije mogla podnijeti prekid do kojeg je došlo prije godinu i pol. Često je zvala i uznemiravala nikolu, slala mu SMS-ove, a u posljednje vrijeme radila je probleme i njegovoj djevojci, s kojom je bio u vezi posljednju godinu. Navodno on nije bio jedini kojeg je maltretirala, po tome je već od ranije poznata policiji. Zbog opasnosti od ponavljanja djela te utjecanja na svjedoke sudac varaždinskog županijskog suda odredio joj je jednomjesečni pritvor.

Dobra duša na motoru

30-godišnjeg Nikolu oplakuju mnogi iz varaždinskog kraja. Bio je predsjednik Motorističkog kluba Baroker. Bio je jedan od ‘Moto Mrazova’, s kolegama je dijelio poklone djeci za Božić.

‘Iako je bol prevelika zbog naglo ugašenog mladog života,moramo mu se zahvalíti na lijepim trenucima koje smo dijelili s njime. Ujedno želimo izraziti sućut njegovoj obitelji,prijateljima i članovima MK Barokeri te se nadati da ćemo se sresti u nekom drugom životu i popit piće za dobra stara vremena. Počivaj u miru frende’, poručile su kolege iz kluba.