ČAKOVČANKA MORA VRATITI NOVAC TIPU KOJEG JE UPOZNALA NA ‘SMOKVI’: ‘Očekivao je seks, zna se kakav je to portal…’

Kako druženje u virtualnom svijetu može završiti u sudnici pokazuje slučaj koji je svoj rasplet dobio na Općinskom sudu u Čakovcu.

Tamo je Anton G. iz Zagreba tužio Anitu M. iz Čakovca tražeći da mu plati nešto manje od 4500 kuna s kamatama od sredine siječnja ove godine, kao i troškove postupka što ga je bio prisiljen pokrenuti jer mu nije vratila novac što joj ga je posudio dok su se družili u cyber-svijetu.

Poznanstvo sa ‘Smokve’

Sve je započelo još početkom 2011. godine kada su ostvarili kontakt preko društvenih mreža ‘Smokva’ i ‘Iskrica’. Kako je riječ o portalima na kojima se uglavnom ostvaruju intimni kontakti, tako su i Anton i Anita iznimno često komunicirali i gledali se na web-kamerama. Uživo se nikada nisu upoznali.

“Pa zna se čemu služe te stranice”, odgovorila je Čakovčanka na tužbu kojom ju je cyber-poznanik tražio povrat novca. U dugim online razgovorima osim intimnih trenutaka povjerila mu je i svoju lošu financijsku situaciju. U to je vrijeme bila bez posla, pa joj je Anton počeo slati novac.



“Između nas nije bilo nikakvog ugovora koji bi me obvezivao da mu taj novac vratim”, uvjeravala je na sudu Anita M., no Antonova tužba ipak je zaprimljena.

Uplate na račun i bonovi

Prema njoj, svojoj računalnoj poznanici uplatio je u više navrata po 200 kuna, pa 800 kuna, te još 1500 kuna. Ukupni iznos do početka srpnja 2011. godine narastao je na 5975 kuna. No, Anita mu je, prije nego što ju je odlučio tužiti sudu, vratila tek nešto više od 1500 kuna, iako je obećala vratiti mu sve kad bude mogla.

“Nitko ga nije prisiljavao da mi šalje novac. Rekao mi je da uplaćuje određene iznose još nekim ženama, jednoj gospođi iz Zagorja i jednoj iz Osijeka. Ako nekome posuđuješ novac onda to ovjeriš kod bilježnika, ne šalješ novac ženi koju nisi ni upoznao i onda to tražiš natrag. Sve je to radio dobrovoljno očekujući da ćemo se na kraju i uživo upoznati i imati seksualne odnose. No to se nije dogodilo. Zna se kakvi su portali ‘Smokva’ i ‘Iskrica’, te da ljude koji tamo kontaktiraju ništa ne obvezuje”, objašnjavala je na sudu Anita koja se, nakon što je doznala da Anton na isti način komunicira i s drugim ženama i plaća im za intimne cyber-kontakte ‘izbrisala’ s “Iskrice”.

Počeo tražiti da mu vrati novac

Nakon toga, tvrdi, počela je za nju prava drama.

“Neprestano me zvao, slao mi SMS poruke uznemirujućeg sadržaja. Tvrdio je da će doći u Čakovec, da će poslati ljude u crnom, da je on Bosanac, a Hrvati ustaše, te da će poslati ljude ako mu ne vratim novac”, opisala je.

Osim bankovne dokumentacije, tijekom procesa sud je dobio uvid i u poruke što su ih razmjenjivali Anton G. i Anita M. Među njima su bile Anitine poruke u kojima je Antona molila ‘da ju čeka za novac još nekoliko dana, dok se malo oporavi, jer nemre nikud nikam ni do banke, jer mora mirovati i liječiti se’.

Pusta obećanja

Još mu je 26. travnja 2011. napisala: ‘Htjela sam te zamoliti da me još počekas za novce’, ‘Molim da me počekaš do 25.05. tada dobijem novce od osiguranja za sina, nemoj se bojati vratit ću ti. Jako mi je žao, jako sam tužna’. Na te poruke Anton odgovara: ‘Sve je u redu, sva sreća nisam u tako teškoj situaciji kao ti’.

Nekoliko mjeseci kasnije više nije imao toliko razumijevanja pa je napisao: ‘Poštovanje, Anita, zaboravit ću kasnije. Da priupitam dobijem ja uskoro kakve pare ili će mi, kako sam naučio, opet vraćati dragi Bog”, na što mu Anita odgovara: ‘Čim bum imala novce. trenutno nemam’, ‘od 16. pocinjem raditi. onda dok dobijem prvu plaću. nisam zaboravila.’

Ni iduće poruke nisu optimistične za Antona: ‘Kako da ti vratim kada nemam. Kada se zaposlim, javim ti pa ti vratim. Ili mi nadi posao u ZG pa ću raditi i vratiti’. Krajem kolovoza Anton je dobio novi odgovor na svoje pitanje o novcu: ‘nisam ja ružna, ja sam vrlo simpatična cura, a nadam se da ti imaš ogledalo, j…ga…… kada oni meni plate ja ću tebi,, ili kada zaradim višak novca vratim ti,ja sam jako zaljubljena u prekrasnog dečka,,našao nam je meni i djeci nov stan,,nisam više u Varaždinu. pozdrav tebi od ružne,,ali nije.’

Novac za račune, a ne za seks

Međutim, iako je dobila posao, novac nije vratila već je Antonu napisala: ‘Dobar dan, jako mi je žao ali ja novac nemam i neću ih imati još jedno vrijeme, tek sam počela raditi,,, moj prijatelj nema novca za vraćati moje bivše dugove, on nema ništa s tim, onaj mobitel više nije moj pa nemoj na njega pisati,, kad ću imati novce ja ću ti vratiti,,, žao mi je zbog sestre ali ja nemam novca,,, možeš me vrijeđati koliko želiš, ali nitko te nije na ništa silil’…. A nakon što je Anton ustrajao na povratu dugova uzvratila je: “daj me pusti na miru,, nitko te nije silio da mi posuđuješ, ja se nemam čega bojati,, ti si dobrovoljno posudio …. a ja to mogu dokazati,,. ali ja nemam novce za vraćati a kada ću imati javit ću ti se. Sve što si radio bilo je dobrovoljno, ti si želio uplaćivati, zato ne prijeti,, jer nemaš uopće razloga za to…I ako želiš počekaj početak 10. mjeseca, jer tada dobim plaću.’

Sam Anton na sudu je ponudio vlastitu verziju ove posudbe: “Posudio sam joj novac jer me tražila. To nije bio posuđen novac za seksualne usluge. Znala me tražiti novac jer nije imala za struju, telefon, upisninu u srednju školu za sina, liječenje, tražila je novac za bonove za mobitel. Preko uplatnica slao sam joj novac na njezin tekući račun, a 1500 kuna mi je vratila. Očito je dakle da to nije bio novac za seksualne usluge”.

Sud: Pozajmica se mora vratiti

Objasnio je na sudu kao se preko ‘Smokve’ i ne smiju nuditi seksualne usluge za novac. Osim toga u zadnjoj poruci što mu ju je poslala Anita je napisala: ‘Imaš pravo, nema svrhe ni da se dopisujemo. Tvoj tekući imam, čim ću biti u prilici vratit ću ti lovu. Sretno u životu. Ne brini, novac ću ti vratiti ako ne prije onda u osmom mjesecu kad dobim novce od osiguranja. Nikome nisam u životu ostala dužna pa neću ni tebi. Puno sreće ti želim u životu. Zbogom.’ Nakon toga više nisu kumunicirali. Anton je objasnio kako joj je novac slao jer joj je želio pomoći. Tako su ga učili roditelji.

“Nisam joj davao novac za seks. Zašto bih birao ženu za seks u Čakovcu i to virtualno, kad mogu imati ženu u Zagrebu za manje od pet tisuća kuna”, gotovo cinično dodao je Anton.

Sud je na kraju povjerovao upravo njemu, te utvrdio da mu je Anita M. dužna vratiti novac. No, ona na ovu nepravomoćnu presudu još ima pravo žalbe.