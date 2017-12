BRUTALAN NAPAD U DOMU UMIROVLJENIKA: ‘Bio sam krvav kao svinjče na klanju’

Pušenje u sobi staračkog doma bilo je povod brutalnom napadu u kojem je teško ozlijeđen 83-godišnjak.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 68-godišnjaka kojeg se sumnjiči da je 7. listopada u domu za starije i nemoćne, iz ruku 83-godišnjeg stopostotnog invalida Stjepana Glavice, istrgnuo štap te ga njime više puta udario po glavi. Napad se dogodio nakon što je Glavica 68-godišnjem Đorđi prigovorio zbog pušenja u sobi.

Svađa zbog dima cigareta

Glavica je pobjegao na balkon pokušavajući dozvati pomoć, ali ga je napadač sustigao i nastavio ga udarati i nakon što je pao na pod. Na kraju je zaradio prijelom nosa, potres mozga i više tjelesnih ozljeda, a daljnje iživljavanje zaustavili su djelatnici Doma.

Glavica kaže kako je od početka znao da nije drag svom cimeru. Iako mu je smetao dim cigareta, dugo se nije žalio, ali sve je kulminiralo jedne večeri.



Prijetio, psovao i vikao

‘Kad sam se kobne večeri vratio iz crkve, soba je bila zadimljena. Kako sam dugo trpio dim koji mi je smetao, prigovorio sam mu da cijelu noć neću moći razluftati sobu. Otišao sam u kupaonicu, a kad sam se vratio, vidio sam da je jako ljutit. Uzeo mi je štap i počeo me tući. Vikao sam nekoliko puta upomoć. Moj drveni štap cijeli je potrgao na meni. Nakon toga je skakao po meni i ritao me. Prijetio mi je, psovao mater i vikao: “Đorđe zna gdje treba tući, Đorđe zna kako te treba tući”. To je ponovio nekoliko puta dok me mlatio. Rekao mi je i ‘doći ću ja do tvoje crkve i tamo ću te tući’, ispričao je Glavica za Podravski list i dodao kako je ‘bio krvav kao svinjče na klanju’.

Napadač je odmah izbačen iz Doma te mu je zabranjen pristup ustanovi.