BRAT ČOVJEKA KOJI SE UBIO NA SILVESTROVO: ‘Godinama smo živjeli u hororu, prijetio je da će nas sve pobiti’

Njegovo je tijelo bilo prekriveno eksplozivnim napravama. Pitanje je što se moglo dogoditi da ih je uspio aktivirati prije samoubojstva.

Prije dva dana, na Silvestrovo, u Branimirovoj ulici u Zagrebu, samoubojstvo je počinio 57-godišnji Mario E. On je nekoliko sati ranije počeo prijetiti samoubojstvom, a u jednom je trenu počeo pucati prema susjedovim vratima te je bacio dvije bombe, jednu u dvorište svoje kuće, drugu na samu Branimirovu. Kad su mu specijalci upali u stan, Mario je već ležao mrtav, prekriven eksplozivnim napravama.,

Otišao u šupu po oružje

A sve je zapravo počelo dan prije ovog dramatičnog i tragičnog razvoja događaja. ‘Počelo je s lupanjem i vikanjem. Bio je pijan, a kako se to nastavilo do kasno u noć, prvi smo put zvali policiju. Došli su, a on im nije htio otvoriti. Vikao je i bacao namještaj. Policajci su otišli, a on je nastavio vikati. A onda je počeo pucati. Susjedu se metak zabio pokraj vrata. Vidio sam da je išao u šupu iz koje je nešto nosio. Valjda oružje. Rekao je da će sve minirati. Pa stavio je nagaznu minu na svoja vrata, bacao je bombe na dvorište i ulicu i prava je sreća da nitko od prolaznika nije poginuo’, ispričao je Željko E., brat preminulog Marija za Večernji list.



I prije je stvarao probleme

Željko sa svojom obitelji živi iznad Marijeva stana te je u više navrata zvao policiju zbog problema koje im je 57-godišnjak stvarao, ali, kažu, uzaludno.

‘Upozoravali smo ih da je naoružan. Zna se da je bio u zatvoru. Odležao je skoro devet godina zbog pokušaja ubojstva i krađa. Više nam je puta prijetio da će nas sve pobiti. U tom hororu bez ičije pomoći mi smo živjeli godinama’, govore Željko i njegova supruga.

Policiju su ponovno zvali u noći na nedjelju, oko 2:30 sati te je tada njihova obitelj evakuirana.

Prekriven eksplozivnim napravama

Pregovarači su stupili s Marijem u kontakt te su zvali njegovu suprugu i sinove da razgovaraju s njim, no nije bilo koristi. ‘Prijetio je da će se ubiti, da će sve dignuti u zrak. U nekom je trenutku prestao komunicirati. Kada mu je policija upala u stan, već je bio mrtav. Eksplozivne naprave što ih je imao po sebi, valjda su bile školske. Jer da su bile prave i da ih je uspio aktivirati, ne usudim se pomisliti što bi se dogodilo’, dodaje Željko.

Njegova supruga Mirjana vjeruje kako cijela ova dramatična situacija mogla izbjeći samo da su institucije obavile svoj posao i razoružale te pritvorile čovjeka koji nije ni smio imati oružje.