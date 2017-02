‘BOLJE DA IH PRONAĐE POLICIJA NEGO JA’: Pogledajte kako su dolijali ‘genijalni lopovi’ iz Zagreba, totalno su se usosili

Dvojica su muškaraca u Zagrebu jednoj djevojci ukrala iPhone. Ne znajući da je mobitel još uvijek povezan, naslikavali su se te je i njihove fotografije povukao iCloud koji djevojka koristi.

Kako je fotografiju postavila u Facebook grupu ‘Tražim/nudim studentski posao’, pokrenula se velika rasprava koja je sretno završila – djevojka je dobila mobitel natrag.

‘Ukrali su mobitel i to osobi koja ga je zaradila svojim rukama i iskeširala 1200 kn za njega. Živim i radim sama, ali očito dečki nisu toliko pametni s obzirom da su bacili

par fotki pa ih je iCloud povukao. A osim tih slika postoji i slika lokacije lokala u kojem radi pa zaključujem da dečki znaju da je mobitel moj odnosno od osobe koja radi u tom lokalu tim više želim naći tu odvratnu neljudsku rasu, a bolje da ih nađe policija nego ja’, objasnila je djevojka.

Opisala je kako se cijela situacija riješila. Transkript kakvim ga je objavila djevojka prenosimo u cijelosti.

RAZGOVOR 1:

Ja: Imaš 24 sata da mi vratiš mobitel

On: Halo tko je to

Ja: Imaš 24 sata da vratiš mobitel

On: Ne znam o čemu pričaš

Ja: Dobro, idem na policiju

Poklopim.

Zove Josip.

RAZGOVOR 2:

On: Ej, ja nisam ukrao tvoj mobitel. Ali znam di je ja sam ga prodao dalje jer je došao do mene (dobio iPhone noge- eto zašto je appel ipak poseban)

Ja: Hoću svoj iPhone odmah

On: Gle, možemo se sve dogovoriti. Ja ti želim pomoć da dođeš do mobitela, nisam znao da je ukraden, ne budi živčana i poslušaj me. Želim ti pomoći

Ja: Ok, reci slušam

On: Ja ću nazvati dečka kome sam prodao mobitel s obzirom da sam hvala Bogu (da hvala Bogu) sačuvao kontakt i reći da vrati mob

Ja: Može, ja ću doći po njega gdje treba

On: Idem ga zvati pa te nazovem za nekih pet minuta. Može ?

Ja: Može

Za 5 minuta (stvarno) zove Jole

RAZGOVOR 3

On: Ej, Evo zvao sam ga reko da je bolje da vrati da nema problema i reko je da može ali tek kroz pol sata sat

Ja:dobro može ja ću doc

On:a di si ti di ćete se nać ja bas ne znam

Zagreb pa da mu znam rec

Ja: pa reci gdje njemu pase ja dolazim gdje živi ja ću doc

On: mislim da je on na zitnjaku ali nisam siguran

Ja:nazovi ga i pitaj gdje da dođem

On :ok zovem te za 3 min

Nakon 5min(kasnio je )

RAZGOVOR 4

On: Ej kaže on na da je problem sto može za pol sata sata

Ja: ok nema problema rekla sam da ću sačekati

On:ok super di ćete se nać

Ja (već luda jer pomislim si šta je ovo neki jebeni repet): NEK on kaže di da dođem

On :ok idem ga zvat , zovem te za 5min

Za 5min(stvarno )

RAZGOVOR 5

On: Ej Zapruđe

Ja: Može nema problema

On(obratite pozornost na daljnji tijek ): a di je to ?jel znaš ?

Ja: novi Zagreb

On; a di ?

Ja : reko nakon velesajma i malla..

On:pa di ?

Ja: pa tamo di je okretište 14-ce..

On: a di ćete se nać u Zapruđu

Ja:pa NEK kaže di

On:pa reci ti

Ja: okretište 14-ce(iako nemam pojma imam li tamo di ostaviti auto jer nisam iz zga i ne poznajem najbolje kvartove Al sam bila toliko živčana da sam samo htjela da Agonija zavrsi)

On:ok može ,ja ti javim kad on krene i to

Ja:ok može Ciao

Za 10 minuta zove Jole

RAZGOVOR 6

On: Ej mobitel ti je na benzinskoj (neću imenovati jer želim zaštiti super ekipu koja tamo Radi)

Ja: ok tamo sam za

20min

On:ok molim te javi kad ga pokupiš da znam

Koji je..tvoj je bijeli ili ovaj dečko ima dva pa da znam(tako ako je neko “izgubio ” crni tu je)

Ja: ok javim, da moj je bijeli

On.: ok super tamo je javi kad pokupiš

Nakon 5min zove Jole(brine dečko drag je)

RAZGOVOR 7

On:Ej jesi pokupila

Ja: ne vozim evo za 5min cu(lažem 10 jer sam stala maca kupit si čips reko ovo je dobar film )

On:ok javi da znam da je sve ok

Ja dolazim na benzinsku radi cura simpa ..pitam je jel netko pusito mob tu iPhone , kaže ona nije nitko ..ja reko pa kako ..zovem ja jolu

RAZGOVOR 8

Ja: Ej ovdje nema mobitela reko si “ta i ta benzinska

On: jbt šta ja znam ne znam Grad, sad ću ga zvat čekaj

Ja: ok

I dok sam čekala onako živčana (jer ne vjerujem da ga nema a nisam mogla fulat benzinsku bez obzira sto sam plava ) i u pola price zove Jole Jole (malo pjesma uvijek dobro dođe)

RAZGOVOR 9

On: Ej slušaj tamo su dvije benzinske jedna je na ovoj strani druga na onoj

Ja: ok znam da su dvije na kojoj je mob

Cura koja radi govori da druga ne radi

Ja; druga ne radi šta ti nije jasni DI JE MOJ JE**NI MOB????

On; daj zvat ću ga sad čekaj

Ja:ok Ajde

U međuvremenu dolazi kolega ja ga pitam jel netko donio mob..on kaže da je da ga je stavio tu..tamo ga nema cura gleda iz depa vadi iPhone s mojim logom od iza(nemam ja firmu imo je čovjek od kojeg sam kupila iPhone da ne mislite da se ciganim

Za jedan iPhone hahah)..ja reko pa evo ga to je moj..cura gleda kaže da pa to nije moj..jbt di je moj..i ode ona iza nađe svoj..mi umiremo od smijeha ..kad evo zove Jole

RAZGOVOR 10:

On:Ej slušaj tamo su

Ja (upadam u riječ ):našla sam došlo je do zabune sve je ok tu je

On: ok evo drago mi je da smo to rješili i da je sve ok

Ja: da da aj bok(jer ja sad idem dalje istraživati pa da ga skinem s dnevnog reda)

Sad kako je ekipa na benzinskoj super i mi i dalje umiremo zbog situacije prije ..pitam ja ovog dečka..da mi kaže dal je stvarno Cigan donio mob ..kaže on (očekivano ) ne nikakav Cigan..neki PLAVI(kakva ironija hahaha )nizak dečko ..ja vadim iPhone i pokazujem ovaj divan selfi tople braće ..i kaže meni dečko ( sad ćete shvatiti zašto nisam imenovala benzinsku iako bi neki mogli shvatiti o kojoj se može raditi ) Ajde dođi iza da vidiš na kameri …vrati

On meni kameru i zamislite NANANANNANANAN na kameri JOLEEEEEE!!!ja se zahvalim ..i ponovo ću sada HVALA !!!!..odem i neda meni vrag mira zovem ja Jolu

RAZGOVOR 11

Ja:Ej

On:Ej

Ja: Cigan je ostavio mob?

On:da

Ja(luda): Cigan?

On:da

Ja: cigane jedan idiote lažljivi ..ten ti je mnogo svjetliji na kameri..da ti je*** pas sve…lažljivce

On: ma šta pa ovo pa ono..

Ja: zašto lažeš da je on zašto kad sve znam ..pazi šta pričaš znam istinu

On: pa ne pa ovo

Ja : slušaj me sad ja te neću Tuc neću ti uzet pare..ja ću te provocirat

Dan po dan..pit ću ti krv na slamčicu cijeli život ..reci mi istinu sada i sve ću zaboraviti a ako ne kažeš ti mene nećeš zaboraviti

On:ok ja sam samo htio zaštiti brata jer je maloljetan a mob je bio kod njega ..mene je Cigan dopeljo taxiem jer se usro bla bla..

Ja: lažeš smeće jedno

On:ne stvarno ti kažem, ja imam ženu doma i njega sam želio

Zaštiti nisam htio

Probleme ..

Ja: poklopim

Zove Jole

RAZGOVOR 12

ON:Ej te mogu zamoliti da izbrišeš i ono sa fejsa svašta se piše ..mislim nije istina pa ono(Jole i na vas misli ekipa )

Ja:ok izbrisat ću ( moram i ja malo lagati nakon svega )

On: zaboravit ćeš sve!!!!( zapovijeda mačak skoro je zvučalo kao prijetnja )

Ja: neću i poklopim

Nakon min

Zove Jole Jole ..i svaku sljedeću je zvao dok ga nisam blokirala ..

Eto to je nastavak !!! Moram napomenuti da sam neke stavke izostavila jer bi bilo previše ..a ako nisam napisala tko je Cigan (ne da mi se vraćat), Jole je reko da je dečko kojem je prodo mob i da Pazim kad se nalazim s njim..posla s ciganima su opasna ..

Btw : pišem ovo već 45 min..u jednom trenu sam imala 1 posto ..skoro Oslo sve u vjetar ..ali svi znamo da je brzina svjetlosti kad je mob na par posto tako da je post ipak napokon spreman za objavu!

Ekipa puno Vam hvala ..učinili ste ovo jednom velikom komedijom sa super završetkom !! Svi ste pozvani na kavu kod mene u birc (route 66 brdovec) šifra za free kavu je JOLE!”