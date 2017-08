BLUDNIK IZA REŠETAKA: Masturbirao na opatijskoj plaži pa policajca koji ga je upozorio bacio u more

U zatvoru u Rijeci završio je 30-godišnji R.K. iz Svetog Ivana Zeline osumnjičen za napad na policajca u četvrtak na jednoj plaži u Opatiji.

Muškarac je, naime, na jednoj teže dostupnoj opatijskoj plaži usred bijela dana mastrubirao kada je onuda prolazio policajac koji je u to vrijeme bio izvan službe.

Kako piše Novi list, on se bludniku predstavio kao policijski službenik legitimiravši se službenom iskaznicom i značkom te ga upozorio da prestane s neprimjerenom aktivnošću na plaži. No, ovaj ga je tada, prema službenoj verziji događaja, uhvatio za kragnu te ga odgurnuo i bacio u more, pri čemu je policajcu oštećen i mobitel.

Onanirao, napao, poricao

Taj incident uočio je još jedan policajac izvan službe te prišao izgredniku, također se legitimirao i zapovijedio mu da prestane s nasilnim ispadima. U međuvremenu su pristigli i policajci koji su bili u službi i priveli bludnika i izgrednika.

Tijekom ispitivanja on je poricao da je bludničio te napao policajca. Potom je priveden sucu istrage Županijskog suda u Rijeci koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Određena mu je i jamčevina u iznosu od 6000 kuna.

