BJEGUNAC SE SAM VRATIO U ZATVOR: “Napakirali su mi i ono što nisam počinio, a moj bijeg nije bio nimalo filmski”

Giovanni Nanut, koji je u prosincu pobjegao šibenskim policajcima koji su ga iz zatvora odveli u bolnicu, u pratnji jedne novinarke vratio se u zatvor. Njoj je ispričao svoju stranu priče po kojoj nje svetac, ali nije ni počinio sva kaznena djela koja su mu “napakirali” kako bi se drugi izvukli. Također je rekao da nikakvog filmskog bijega nije bilo već da su ga ostavili samog u bolnici, a on je iz nje jednostavno odšetao.

“Ja sam Giovanni Nanut i želim se, u vašoj pratnji, vratiti u zatvor. Molim vas, otpratite me do ulaznih vrata Okružnog zatvora u Šibeniku jer ste novinarka koja je, nakon mog bijega iz bolnice, objektivno izvijestila javnost o tome”, riječi su to 27-godišnji bjegunca iz šibenskog zatvora koji se obratio novinarki Slobodne Dalmacije, dodajući kako ne želi da itko sebi pripiše zasluge za njegovo privođenje. Ističe kako je šibenski sud u njegovom slučaju napravio brojne propuste te se sada nada da će uspjeti dokazati svoju nevinost obnovom postupka. Novinarku je zamolio da pritom napiše njegovu stranu priče.

Nikakvog filmskog scenarija nije bilo, ostavili su me i odšetao sam

Nanut je u bijegu bio od sredine prosinca. Tvrdi da brojne okolnosti koje su mediji naveli o njegovu bijegu iz bolnice nisu točne. Bijeg tvrdi nije planirao. Zaista se ozljedio u zatvorskoj ćeliji. “Odveli su me u bolnicu i jednostavno ostavili samog u bolničkom hodniku. U jednom trenutku našao sam se vani, na slobodi. Nitko me nije zaustavio, niti me je itko pokušao spriječiti. Nije to bio nikakav filmski scenarij kako su poslije interpretirali pojedini mediji. Bilo je totalno spontano, nešto nagonski. Nit’ sam koga ozlijedio, niti ikome zavrnuo ruku, prebio ga ili prislonio pištolj na čelo. To su čiste gluposti”, ispričao je Nanut koji tvrdi da je krenuo prema zatvoru, ali se u međuvremenu predomislio i odšetao.

Korupcija u šibenskom sudstvu

Priznaje da nije svetac, da je radio probleme obitelji i upao u loše društvo te sudjelovao u kaznenim djelima, ali ističe da su se krađama najviše okoristili pravi igrači koji su se nagodili s policijom i pravosuđem.



“Netko je trebao biti žrtvovan kako bi oni ostali na slobodi. Imali su rođake istog prezimena ili prijatelje i poznanike na visokim pozicijama. Ja sam bio sitna riba pogrešnog porijekla. U stvari, imao sam pravo prezime da mi se dosudi pet godina zatvora i tako popravi statistika riješenih slučajeva. Pet godina!”, priča Nanut dodajući kako mu je sud odbijao svjedoke, a prijedloge ignoriaro, te da su mu “napakirana kaznena djela koja nije počinio”.

Sada se predati odlučio jer, kaže, sve to mora ostaviti ia sebe i nastaviti dalje. Nada se da će nakon govora Stipe Petrine u Saboru o korupciji šibenskog sudskog sustava netko poslušati i njega te da će njegov slučaj biti revidiran. Svoju priču je koračajući do zatvorskih vrata time i završio.

NAKON ŠTO JE PETRINA PROZVAO SUCE ZA KRIMINAL: Ministar pravosuđa šalje inspektore u nadzor sudova

NAKON ŠTO JE PETRINA PROZVAO SUCE ZA KRIMINAL: Ministar pravosuđa šalje inspektore u nadzor sudova

PETRINA JAVNO PROZVAO SUCE ZA KRIMINAL: ‘Povezani su sa strukturama političke moći!’

FILMSKI BIJEG: Odglumio glavobolju, nadmudrio čuvare, pa zbrisao iz šibenskog zatvora