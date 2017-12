BIZARNA NESREĆA AGENTA SOA-e: Razbio službeni auto, okrivio za sve srnu, ali na jedan detalj nije računao

Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) nije uspjela od Lovačke udruge Trakošćan naplatiti štetu zbog prometne nesreće što ju je doživio tajni agent vozeći se prema Varaždinu, gdje je na državnoj cesti na službeni automobil naletjela srna.

Tako je barem agent tvrdio, no to u sudskom postupku, u kojem je država u ime SOA-e od lovačkog društva tražila da podmiri račun za popravak razbijenog automobila, to nije potvrđeno. Umjesto da dobije 3.994 kune odštete, država će sada morati lovačkom društvu platiti 4.375 kuna sudskih troškova.

Tužba protiv lovaca

Presuda je to što ju je donio Trgovački sud u Varaždinu kojem je Republika Hrvatska u ime SOA-e podnijela tužbu protiv lovačke udruge Trakošćan. Od lovaca je traženo da pokriju troškove popravka službenog automobila na koji je 27. siječnja 2015. dok se agent vraćao s terena naletjela srna. Račun za popravak oštećenja, prema tužbi, SOA je platila 18. svibnja 2015.

Tužbom se implicirala odgovornost lovačkog društva za ovaj udes, jer uz cestu nije bilo znaka koji bi upozoravao na divljač. Njegovo postavljanje, budući da se u blizini nalazi lovište, udruga je morala tražiti od županijske uprave za ceste.



Neuspjeh na sudu

Međutim, lovci su se usprotivili toj tužbi, tvrdeći na sudu kako srna koja je navodno udarila u SOA-in automobil nije pronađena. Osim toga, iz zapisnika vješaka koji je pregledao automobil proizlazilo je da su na njemu bila dva različita oštećenja – na prednjem svjetlu i lijevim vratima. No, vještak tvrdi da nisu oba nastala u istoj nesreći. Doduše na razbijenom prednjem svjetlu bilo je ostataka životinjske dlake, ali nije utvrđeno da ona potječe baš od divljači.

Županijsko državno odvjetništvo koje je zastupalo državu sudu nije dostavilo ni potvrdu da je račun doista plaćen, niti je dokazalo da je srna doista naletjela na automobil, niti je na vrijeme predložilo ispitivanje samog agenta kao sudionika nesreće. Zato na kraju i nije dokazana odgovornost lovačke udruge, te je država izgubila ovaj spor. Presuda je nepravomoćna i Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu još ima pravo podnijeti žalbu višem sudu.