BIZARNA KRAĐA: Kontroverzni župnik ukrao Gospin kip vrijedan nekoliko desetaka tisuća kuna?

Umirovljeni svećenik navodno je ukrao Gospin kip iz crkve sv. Franje Asiškog u Gradištu vrijedan nekoliko desetaka tisuća kuna.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska potvrdila je ovaj događaj bez navođenja osumnjičenih osoba. Nije trebalo dugo da mještani putem društvenih mreža za ovu bizarnu krađu osumnjiče bivšeg župnika vlč. Alojzija Asića.

‘Bivši župnik držao je u nedjelju poslijepodne misu i dao krštenje. Jedna obitelj molila me da on to učini pa sam smatrao da bi bilo nepristojno odbiti ga. Nisam htio da se osjeća loše i da ispadne kao da ga kontroliram pa sam za vrijeme mise otišao u selo’, ispričao je za Glas Slavonije novi gradištanski župnik Mato Knežević koji je potom ispričao što su mu rekli mještani.

‘Župljani su mi rekli da je velečasni, čim sam otišao u župu, prije misnog slavlja, kip stavio na oltar. Nakon mise zamolio je mlade ljude da mu pomognu kip visine oko 1,70 centimetara utovariti u automobil i prevezu. Mladi muškarci pomogli su mu jer nisu znali da to čine mimo moje volje. Žao mi je što se to dogodilo, a ovako nešto nije trebalo ni njemu ni meni. Možda pravo ni on ne zna što će mu Gospin kip’, dodao je župnik Knežević.



Župnik u miru, Alojzije Asić, iako u mirovini, trenutačno se nalazi na ispomoći u crkvi sv. Martina biskupa u Podravskim Podgajcima čiji župnik nije htio davati izjave, jer tvrdi da nije upoznat s cijelim slučajem. Kazao je kako je župnik Asić odsutan, piše Glas Slavonije.