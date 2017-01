BIVŠI MUŽ DIJANE ČULJAK: ‘Poslovali su i s Fimi medijom, ali to uopće nitko ne istražuje’

Bivši suprug televizijske novinarke Dijane Čuljak, Vladimir Šelebaj Sellier teško je danas optužio svoje bivše suradnike, među ostalim i za suradnju s Fimi medijom, tvrtkom kojoj se sudi zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća za crne fondove HDZ-a.

S Fimi medijom i Hlomedijom u vlasništvu novinarke Hloverke Novak Srzić, poslovala je Smart Media, firma pokojnog Marija Cikača, Šelebajevog suradnika, preko koje je iz Core Medije, producentske kuće Dijane Čuljak i Šelebaja izvlačen novac.

Izvučeni milijuni

U pitanju je 20-ak milijuna kuna zbog čega se bivša novinarka i njezin bivši muž nalaze na optuženičkoj klupi. Tužiteljstvo ih tereti i za tri milijuna kuna neplaćenog poreza. Riječ je o emisijama vanjske produkcije koje su se radile za Novu TV od 2004. do 2008. godine, poput ‘Istrage’, ‘Rekonstrukcije’, ‘U sridu’, ‘1 na 1’ i dr.

Šelebaj je upozorio da je novac za kojeg ga tužiteljstvo tereti utrošen za poduzetnički pothvat Core Medije i Media Spota, te da su spomenuta financijska sredstva završila na računima drugih tvrtki u lancu poslovanja.

Šelebajeve optužbe

Šelebaj je progovorio na sudu gdje već gotovo tri godine traje proces zbog ove afere.

‘Smart Medija poslovala je s firmama Andreja Rore Licenca Poetica i Argument. Uplaćeno im je pola milijuna kuna, a novac im je stizao i od Nove TV. Rora je uz potporu Miljenka Manjkasa bio kreator emisija Istraga i Rekonstrukcija, a sam Manjkas tražio je svojevrsni paravan za svoje poslove, jer je bio u nemilosti tadašnjeg premijera Ive Sanadera kao navodni kadar Ivića Pašalića. Zanimljivo je da te firme nisu bile predmet kaznenog progona iako se radi o poslovanjima s fiktivnim računima’, rekao je Šelebaj kojeg čudi što se Smart Medija nije našla pod istragom.

Šifra za Hloverku bila je ‘scenario’

‘Formalna direktorica Smart Medije bila je Cikačeva supruga Kristina, a za DORH je ona sada samo svjedok. Cikačeva firma nije plaćala PDV iako su mu Core Media i Media Sport uredno podmirivali svoje obaveze i plaćali usluge, proviziju i maržu, zajedno s poreznim davanjima. Da sam znao da Cikač ne plaća porez ne bih s njim imao posla. Cikača mi je preporučio pokojni Siniša Svilan koji je kasnije zaposlio i svoju djevojku Silvu Mustafić.

Ona je novac dobivala na ruke kao i Hloverka Novak Srzić koja je u troškovniku bila navedena pod tajnim imenom ‘Scenario’. Ona je pak zaposlila i svoju sestru Ružu Novak, također zaposlenicu HRT-a’, naveo je Šelebaj u obrani. Sve je to bila posljedica u to vrijeme nejasno reguliranog statusa proizvodnje tv-emisija izvan matičnih televizijskih kuća. Do sada se u ovom procesu već otkrilo da su mnoge televizijske zvijezde surađivale s drugim, ponekad i konkurentskim tv-kućama.

