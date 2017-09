BIVŠI ŠEF POLICIJE: ‘Pitao sam tko je taj čovjek koji bez kontrole ulazi u Banske dvore. Rekli su mi: Intimus Ive Sanadera’

Kako je 2008. godine u sjedištu Vlade na Markovom trgu vidio tadašnjeg ravnatelja Carinske uprave Mladena Barišića koji je ulazio bez ikakve službene kontrole, opisao je na današnjem nastavku suđenja u aferi Fimi medija Vladimir Faber, bivši ravnatelj policije.

Faber je te godine u listopadu prvi puta išao u Vladu, gdje je na ulazu prošao sigurnosni pregled i ostavio oružje.

Tko je sve mogao bez provjere ući u Vladu?

“Na ulazu sam primijetio da je jedan gospodin prošao mimo kontrole i bez pregleda, pa me zanimlo o kome se radi. Kazali su mi da je to Mladen Barišić, ravnatelj Carinske uprave. To mi je bilo malo čudno, no kako sam dvije tri godine živio u Osijeku, nisam dobro poznavao prilike u Zagrebu. Po povratku u svoj ured pitao sam jednog od svojih suradnika tko je Barišić, a on mi je odgovorio: Intimus Ive Sanadera, koji ima VIP status”, prisjetio se Faber u svom današnjem svjedočenju.

Faber je o tome već ispitivan na prvom suđenju, a sada je Barišić inzistirao da ga se ponovno pozove za svjedoka. Naime, upravo ovaj dio Faberovog iskaza potvrđuje tezu njegove obrane da su u Vladu, u vrijeme dok je premijer bio Ivo Sanader neki ljudi od njegovog povjerenja mogli doći bez ikakve provjere.



MILIJUNI KUNA ZA CRNE FONDOVE HDZ-a?: ‘Od Kalmete smo dobili sve upute za suradnju s Fimi medijom’

Sanaderova obrana nakon pvog Faberovog ispitivanja ustvrdila je da bivši ravnatelj policije nije govorio istinu, a to je učinila i danas. No, on je to odlučno odbacio.

‘Nemam ništa protiv Ive Sanadera’

“Ja sam karijerni policajac i nikakvih amoniziteta prema Ivi Sanaderu nemam. Ovaj je iskaz isključivo u funkciji istine. Ja sam se sam javio DORH-u sa svojim saznanjima, jer mi je bilo smiješno kada sam ranije čitao u medijima da se u Vladu ne može ući bez provjere”, istaknuo je Faber dodajući kako je je čitao iskaz Davora Blaževića, bivšeg Sanaderovog tjelohranitelja, koji je tvrdio da nitko u Vladu ne može ući bez provjere.

Na pitanje Sanaderovog odvjetnika Čede Prodanovića objasnio je kako je te svoje informacije javio Mladenu Bajiću, tadašnjem glavnom državnom odvjetniku. Nakon toga Bajić ga je, opisao je, pozvao kao svjedoka.

“Kao ravnatelj policije davao sam naloge da se istraže neke stvari koje su objavljene u medijima jer je to legitiman policijski posao i policija tako radi. Osim Barišića u Vladu su bez provjere mogli ulaziti i Ivana Jarnjak te Bianca Matković“, rekao je na kraju.

Jarnjkak, Matković, Nina Badrić…

Upravo se Jarnjak, nekadašnji glavni tajnik HDZ-a i Bianca Matković očekuju sutra kao svjedoci na nastavku suđenja u aferi Fimi medija u kojoj je, sumnja se, više od 70 milijuna kuna izvučeno iz javnih tvrtki preko fiktivnih ili preplaćenih poslova marketinške tvrtke Fimi media čija je direktorica Nevenka Jurak bila bliska Barišiću. On joj je, prema optužnici, dogovarao poslove s javnim poduzećima, a tako izvučeni novac se u konačnici slijevao u crne fondove HDZ-a, kojima su financirane izborne kampanje.

SUĐENJE ZA NAJVEĆU KORUPCIJSKU AFERU: Jesu li Mišo i Thompson dobili novac iz crnog HDZ-ovog fonda?

Osim Jarnjaka i B. Matković u srijedu se na sudu očekuje i pjevačica Nina Badrić. Ona bi u svom svjedočenju trebala razjasniti koliko joj je HDZ platio da pjeva za njih u jednoj od izbornih kampanja.