BIVŠI POLICIJSKI INSPEKTOR MARIJAN KRALJEVIĆ KING U DETALJE ANALIZIRAO NAPAD NA MAMIĆA: Je li u pitanju pokušaj atentata?

Dok se Zdravko Mamić u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh oporavlja od jučerašnjeg napada, a policija Bosne i Hercegovine te Hrvatske slaže mozaik događaja, sigurnosni stručnjaci analiziraju sve njegove aspekte.

Napad na Mamića izvršen je jučer u zaseoku Vidovići kod Tomislavgrada dok je išao ocu na grob. Ondje su ga sačekale dvije osobe koje su u njega ispalile nekoliko hitaca te ga pritom ranile u natkoljenicu.

Mamiću je potom pružena pomoć u Tomislavgradu te se uputio prema Zagrebu. Trenutno leži u bolnici i pod stalnom je policijskom zaštitom, doznaje Jutarnji.

Policija je u međuvremenu izašla na teren te utvrdila kako je u savjetnika Dinama pucano iz obližnjeg grmlja te da je dvojac potom pobjegao kroz šumu. Pretpostavlja se da ih je ondje čekalo vozilo s kojim su dalje otišli prema Hrvatskoj pa je odmah alarmirana i granična policija.

Istovremeno, policija je na mjestu događaja pronašla dva metka samokresa 7,65.

Oružani napad s posljedicom ranjavanja

Bivši policijski inspektor i poznati stručnjak za sigurnost Marijan Kraljević King sagledavši sve informacije poznate u javnosti kaže kako odbija govoriti o atentatu na Mamića te da postoji nekoliko stvari koje su vrlo upitne.

“Prvo, to je super laka rana dok je, nakon tako kratke obrade, mogao dalje putovati, bez opasnosti infekcije i svih drugih stvari. To za atentatora nije imanentno, atentator je plaćen da izvrši atentat. Prema tome, govorim o incidentu, ranjavanju, ali se ne usudim reći atentatu. Atentat mora eliminirati žrtvu, inače ga ne bi nitko pravio. Drugo, kalibar je potpuno neadekvatan i neuobičajen za takve stvari, osim kada bi se pucalo rafalnom paljbom iz Škorpiona. To je jedino oružje u kalibru 7,65 svjetski priznato u terorizmu, dakle ne u amaterskim stvarima, koje može koristiti 7,65, ali rafalnom paljbom s prigušivačem, što ovdje definitivno nije slučaj. Sljedeće je pitanje čahura koje su ostale na licu mjesta. Ozbiljan atentator će apsolutno dignut čahure, radi forenzičkog istraživanja koje olakšava traganje za njim. Na koncu konca, treba vidjet u kojim okolnostima, gdje se dogodio taj atentat, kojom prilikom, je li prije toga bila situacija koja se proučavala, da bi se napravila sačekuša. Sve je to ne samo amaterski, nego diletantski. Englezi kažu “it is not done”, tako se to ne radi, ako govorimo o atentatu. Zato ja odbijam govoriti o atentatu, nego o oružanom napadu s posljedicom ranjavanja”, kazao je Kraljević za RTL.

Sagledavajući slučaj ističe kako Mamić u ovom slučaju gubi podršku svugdje te da mu rejting treba “podignuti prema boljem”.

“Znate, naš narod je takav da žrtvu uvijek žali, bez obzira je li netko kaže da je žrtva to i zaslužila. Ne branim ovo, naravno. Tako da su tu pitanje motiva i, po meni, lošeg scenarija. Može biti apsolutno drugo, zato se i ograđujem. Ovo su moje impresije, nemam forenzičke podatke, nisam bio na licu mjesta, ne znam što je bilo na očevidu i ne znam postoje li prethodna upozorenja. Na koncu, glavno je pitanje kome to koristi osim njemu – nikome”, rekao je King.