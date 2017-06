BIVŠI KAPETAN DINAMA BOKSAČU BOCOM RAZBIO GLAVU: ‘Misliš da se bojim? Nisam ja neki Hrvat, ja imam muda’

Bivši nogometaš zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde te aktualni član turskog Trabzonspora, Luis Ezequiel Ibanez, morat će Andreju Rennertu iz Zagreba platiti otprilike 40 tisuća kuna odštete, uvećane za kamate od prosinca 2014.

Mladi 29-godišnji Argentinac odštetu će platiti ako presuda Općinskog suda u Zagrebu postane pravomoćna.

On je 10. svibnja 2012. u noćnom klubu ‘Faces’ u Zagrebu staklenom bocom u glavu pogodio bivšeg boksača Rennerta te mu slomio čeonu kost. Zbog toga je u siječnju 2014. pravomoćno osuđen na sedam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine.

Sve je počelo u WC-u

Cijeli sukob započeo je u zahodu kluba gdje se Rennert nalazio s prijateljem. Kako je isti svjedočio na sudu, u toalet je ušao Ibanez, kojeg je boksač upitao zašto ne pozdravlja navijače te plaća li ga Mamić za takvo ponašanje.



Prema svjedočenju, Ibanez mu je drsko odgovorio da što ga briga za što ga Mamić plaća. Tog su dana, objasnio je sutkinji, igrači Dinama slavili osvajanje Kupa i bilo je uobičajeno da pozdrave svoje navijače nakon toga, no to tada nisu učinili.

Provokacija ga je raspalila

‘Andrej ga je iz zafrkancije pitao ‘jel sada cugaju i hvataju trebice’, na što mu je Ibanez rekao gdje je on to njega vidio te mu nekoliko puta ponovio da izađu van i to riješe.

‘Misliš li da se ja tebe bojim? Nisam ja neki Hrvat, ja imam muda’, rekao je Ibanez vidljivo nervozan, tresući se od bijesa. Nama je to bilo smiješno. Prvo da netko poznat Andreja zove na tučnjavu, a osim toga i zato što je Ibanez nizak. Njega je naš smijeh još više razbjesnio pa je zamahnuo rukom, a potom je otrčao do šanka, uzeo bocu i bacio je na Andreja’, posvjedočio je njegov prijatelj na sudu.

Drugi svjedok, koji se također zatekao u WC-u, rekao je kako je Ibanez barem tri puta ponovio kako se ne boji te se podizao na prste i histerično unosio Rennertu u lice, piše Slobodna Dalmacija.

Boksač je ponovio priču koju je iznio njegov prijatelj te kazao kako misli da je nogometaša iznervirala upravo njegova smirena reakcija te da ga je ona potakla da mu baci bocu u glavu, nakon čega je pao u nesvijest.

Boksač operiran

Posljedice udarca dovele su do operacije, tijekom koje mu je u glavu ugrađena titanska pločica koja će tamo ostati do kraja njegova života.

Ponovio je kako se Ibanezu obraćao mirnim tonom te da mu je samo uputio kritiku koju bi, smatra on, sportaši trebali moći prihvatiti. U dva je navrata na sudu naglasio i kako smatra da je nogometaš bio ili pijan ili drogiran.

Nogometaš tvrdi suprotno

Ibanez zbog obveza u Turskoj nije mogao doći na sud, no tamo je pročitana njegova izjava u kojoj tvrdi da mu je oštećeni u WC-u govorio da oni nisu nikakvi nogometaši te da tko je Mamić. Nogometaš tvrdi kako je Rennert kazao kako se oni samo provode i tulumare, a ne igraju nogomet te da su on i njegov prijatelj BBB-ovci. Izjavio je i kako je primijetio da u ruci drži zelenu bocu.

‘Odgovorio sam mu da to nije istina. Počeo me je vrijeđati, nije me pustio da izađem van, a onda me je bocom udario u lijevu sljepoočnicu, što me je ošamutilo. Došao sam do šanka i, da bih se obranio, posegnuo sam za prvom stvari koja je bila na šanku, a to je bila boca. Bacio sam je u njegovom smjeru, a nisam znao je li ga pogodila ili ne’, kazao je Ibanez.

Sud je procijenio i da je oštećeni navijač isprovocirao Ibaneza svojim ponašanjem i komentarom o cuganju i hvatanju trebica, zbog čega je on reagirao neprimjereno i pogodio ga bocom u glavu.