NET.HR DOZNAJE: Poznati hrvatski plivač pijan izazvao nesreću u Zagrebu, završio na triježnjenju

Prema podacima iz PU zagrebačke 33-godišnji vozač svojim je automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u ulici Šestinski put oko 22 sata naletio na drugi automobil.

Bivši hrvatski plivač Aleksej Puninski (33) skrivio je noćas prometnu nesreću u zagrebačkim Šestinama, a kako od policije doznajemo da se za upravljačem nalazio prilično pijan, odveden je na triježnjenje u policijsku postaju.

Prema podacima iz PU zagrebačke 33-godišnji vozač svojim je automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u ulici Šestinski put oko 22 sata naletio na drugi automobil. Je li to vozilo bilo parkirano ili je bilo u vožnji, do sada nam nije potvrđeno, no vozač koji je skrivio udes je alkotestiran te je utvrđeno da je imao koncentraciju alkohola u krvi veću od 1,5 promila. Zbog toga je odmah nakon očevida odveden u policijsko sjedište kako bi se otrijeznio. Neslužbeno saznajemo da je riječ upravo o Puninskom koji će zbog prebrze vožnje i vožnje pod utjecajem alkohola zaraditi i prijavu.

Puninski je rođen 1985. u ruskom Jekaterinburgu. Zbog poslovnih obaveza njegovog oca, cijela se obitelj preselila u Zagreb, a Aleksej se počeo baviti plivanjem već s 5 godina u HAPK Mladost, gdje je postigao dobre rezultate te je pet godina bio uzastopni klupski prvak Hrvatske. Višegodišnji je prvak Hrvatske u sprintu slobodno i leptir na 50 i 100 metara. Osvajač je zlatne medalje na Europskom juniorskom prvenstvu održanom u austrijskom Linzu 2002 godine i Europskom prvenstvu u kratkim bazenima održanom u finskom Helsinkiju 2006 godine. 2008 godine je Hrvatsku predstavljao na XXIX. Olimpijskim igrama u kineskom Pekingu na 100 metara leptir, a to je natjecanje završio u četvrtfinalu. Na Europskom prvenstvu u kratkim bazenima u Rijeci postavio je hrvatski rekord u polufinalnoj utrci 50 metara leptir s vremenom 22.63 sekunde. Na tom je prvenstvu osvojio brončanu medalju kao član hrvatske štafete u utrci 4×50 metara slobodno sa rezultatom 1:23.68.