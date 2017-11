BIANCA MATKOVIĆ NA SUĐENJU SANADERU BRANI BIVŠEG ŠEFA: ‘HDZ nije platio Thompsonu, on je slovio za krajnje desnog pjevača’

Bivša predstojnica ureda i bliska suradnica premijera Ive Sanadera, Bianca Matković, danas je na ponovljenom suđenju u slučaju Fimi media, suprotno tvrdnjama tužiteljstva, posvjedočila da HDZ nije platio Marku Perkoviću Thompsonu da u kampanji 2007. ne pjeva ni za jednu stranku, a opovrgnula je i svjedočenje bivšeg stranačkog rizničara i šefa Carine Mladena Barišića, rekavši da nitko nije mogao u premijerov ured bez pregleda.

Kao i na prvom svjedočenju u ovom suđenju, koje se ponavlja po nalogu Vrhovnog suda, Matković je kazala da ne zna ništa o navodnom plaćanju pjevača Thompsona.

“Nije bio angažiran niti je bilo priče da bi bio ili ne bi bio angažiran. Slovio je kao krajnje desni pjevač koji nije pripadao političkom korpusu HDZ-a”, kazala je Matković.

Dodala je i da nitko pa ni stranački rizničar Barišić kod Sanadera u Banske dvore nije mogao dolaziti bez najave i pregleda na ulazu. I sama je, kaže, kao državna tajnica morala dati osobnu iskaznicu i proći kroz rendgen.

No, Barišić je prigovorio istinitosti njenih riječi navodeći da Matković nije nazočila sastanku na kojem se dogovaralo kako će se HDZ “dogovoriti s Perkovićem”.

“Nije bila u mom uredu u carini kada je on isplaćen, ali decidirano je rekla da nije isplaćen”, kazao je Barišić koji još od istrage tvrdi da je Thompson dobio pola milijuna eura da u kapmanji ne nastupa za HDZ-ovu desnu konkurenciju.

Što se tiče ulaska u Vladu i Barišić je potvrdio da ni on kao pomoćnik ministra u prvom mandatu nije mogao bez pregleda kod Sanadera. No, dodao je da je to promijenjeno nakon sastanka na kojemu je Sanader upravo Bianci Matković kazao da kao predstojnica ureda osiguranju treba prenijeti naredbu da Barišića k premijeru pušta bez pregleda. “Rendgen vidi sve”, kazao je Barišić koji je ranije potvrdio da je u premijerov ured znao doći i s punom torbom gotovine.

Barišić tvrdi da laže

Nekadašnji saborski zastupnik, vlasnik mesne industrije i Sanaderov suoptuženik u aferi Planinska, Stjepan Fiolić, ponovio je da je uoči uhićenja Sanader na njegovu imanju pohranio torbu s dizajnerskim odijelima, ali i pet vrijednih slika Vlahe Bukovca.

Sanaderova obrana ostala je pri primjedbi iz ranijeg suđenja kada su tvrdili da Fiolić tereti bivšeg premijera kako bi sebi priuštio bolju procesnu poziciju u postupcima gdje je i sam bio na optuženičkoj klupi.

Uz bivšeg premijera Sanadera i Barišića na optuženičkoj klupi u ovom slučaju je i HDZ kao prva stranka optužena za korupciju, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček.

Svi su na početku ponovljenog suđenja, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca iz državnih institucija i tvrtki te punjenje “crnog stranačkog fonda” preko marketinške agencije Fimi media.