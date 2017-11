BAKU (91) PRETUKLI ZBOG 300 KUNA: ‘Upali su mi u spavaću sobu usred noći i počeli me tući. Ubili bi me da im nisam dala novac’

Dvojica braće su u noći banula u kuću Elizabete Riljko (91) iz Kozarevca kod Đurđevca. Nesretnu ženu su pretukli te joj pod prijetnjom nožem ukrali 300 kuna.

18-godišnjaka i 16-godišnjaka policija je uhitila već idućeg dana te su kazneno prijavljeni, a protiv starijeg brata na Županijskom sudu je podignuta optužnica dok mlađem prijeti “popravni dom”, piše Podravski list.

“Upali su mi u kuću u gluho doba noći i počeli me tući. Pokušala sam im pobjeći, ali me jedan od njih primio, a drugi mi je mahao nožem ispred lica”, rekla je za Podravski potresena starica.

Upali joj u spavaću sobu u gluho doba noći

Dvojicu braće optužnica tereti da su provalili u kuću 91-godišnje oštećenice, razbivši staklo na ulaznim vratima. Stariji napadač potom ju je u spavaćoj sobi počeo udarati rukama po glavi i tijelu te joj mobitelom svijetlio u oči, dok je mlađi, 16-godišnji mladić, starici prijetio kuhinjskim nožem i naredio joj da im preda novac.



U strahu za život nesretna žena im je dala sav novac koji je imala kod sebe, a radilo se o iznosu od 300 kuna.

Još u šoku od napada, starica je, nakon što su drski lopovi pobjegli, pozvala policiju.

Sirota starica bila opljačkana i prije osam mjeseci

“Odmah drugi dan ujutro policajci su pronašli drznike. Dobro je da im se nisam previše opirala jer su me mogli i ubiti. To bi sigurno učinili da im nisam dala novac jer su me prije toga nemilosrdno tukli”, rekla je Riljko.

Inače, prije samo osam mjeseci ova je žena zbog prijevare ostala i bez 65.000 životne ušteđevine.

Naime, uigrani ženski dvojac prvo je s njom obavio telefonski razgovor, a prevarantice su se predstavile kao bankarke koje provjeravaju lažne novčanice.

No, kad im je 91-godišnjakinja rekla da ima ušteđevinu, prevarantice su banule u njezinu kuću i uzele joj sve novčanice. Iako ih je policija 20-ak dana nakon prijevare uhitila, baka Elizabeta svejedno nije uspjela vratiti svoj novac jer su ga prevarantice u međuvremenu potrošile.

“Tad mi je srce htjelo pući od tuge i jada. Ostala sam u sekundi bez onoga za što sam radila i borila se cijeli život. Taj sam novac zaradila od prodaje stoke. Bojim se da lopovi opet ne dođu k meni i ne ubiju me i zbog toga više ne mogu mirno spavati”, rekla je baka Elizabeta.