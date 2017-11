APSURD HRVATSKOG PRAVOSUĐA: Prije 20 godina zatukli su starca na kućnom pragu, presude nema; ‘Samo fali da im nosim kosti iz groba’

Jovan Borović (66), je na svom kućnom pragu u mjestu Suhaču, u općini Sinj, na pravoslavni Božić 1998. godine premlaćen nasmrt, no 20 godina kasnije hrvatsko pravosuđe još nije donijelo pravorijek u ovom slučaju.

“Ljudi koji su osuđeni za smrt mog oca su mu bili susjedi kojima je on pomagao i u hrani i u novcu i radeći s njima. U 20 godina pravosuđe nije uspjelo dovesti postupak do kraja te je gotovo istekao rok do apsolutne zastare. Ne znam što sve nisu tražili, još je samo nedostajalo da moram dokazati da mi je otac zaista mrtav i da moram nositi kosti iz njegova groba. Ipak, da nisam optimist, ne bih to izdržala i vjerujem kako će se sve okončati po pravdi i na vrijeme”, rekla je ogorčena Rosanda Macan, kći ubijenog Jovana Borovića (66) za Slobodnu Dalmaciju.

Mlatili ga drvenim kolcima po glavi i tijelu

Naime, sjednica na kojoj će se odlučivati o prvostupanjskoj presudi kojom su dvojica kažnjena zatvorom od po godinu dana sazvana je mjesec i pol dana prije datuma kada istječe rok apsolutne zastare.

Za Jovanovu smrt optuženi su rođaci Stipe Bulj, Dražan Bulj te Zdravko Bašić.



Krajem prošle godine na Općinskom sudu u Splitu, rođaci Bulj su proglašeni krivima i osuđeni na po godinu dana zatvora, dok je Zdravko Bašić bio oslobođen krivnje. Apsolutna zastara nastupa 20 godina nakon počinjenja kaznenog djela, što bi u ovom slučaju bilo u siječnju 2018. godine.

Preminuo od posljedica stravičnog premlaćivanja

“Imala sam toliko teških zdravstvenih problema, mislim kako je to sve zbog stresa. Izmrcvarilo me to koliko je bilo odgoda tijekom postupka u ovih 20 godina. To čovjek ne može opisati. Da se nije znalo tko je to napravio, u 20 godina bi se otkrili počinitelji, a kamoli da se nije donijela odluka. Meni je danas i prvi dan kada se to dogodilo isto. On je njima pomagao i davao, oni su mu bili susjedi. Stvar je samo u tome što nisu iste vjere, iako su pravom vjerniku sve vjere iste. Ja neću nikad stati, ako bude trebalo, ići ću u Strasbourg”, rekla je pokojnikova kći.

Stravičan zločin dogodio se u ponoć između 6. i 7. siječnja 1998. godine u zaseoku Bulju kad su trojica optuženih došli pred Jovanovu kuću i drvenim kolcima ga pretukli po glavi i tijelu nanijevši mu niz teških ozljeda, među kojima i prijelom baze lubanje, nagnječenja glave, lom rebara te prijelom lakta.

Iako je starac uz bolnice uskoro pušten na kućnu njegu, zbog težine ozljeda koje su se zakomplicirale je naposljetku preminuo.

Slučaj se otegnuo na gotovo 20 godina, a pravorijek još uvijek nije donesen

Najprije je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo optužnicu protiv Stipe i Dražana Bulja te Zdravka Bašića 1998. godine. No, predmet je raspoređen sucu koji nekoliko godina nije uopće radio na njemu, a rasprave kreću 2002. godine, kada je slučaj raspoređen drugom sucu.

Postupak se otegao i zbog brojnih svjedoka i medicinskih vještačenja. Nekoliko puta rasprave su se odgađale i zbog nedolaska optuženih. Sudac koji je vodio predmet imenovan je na Županijski sud u Splitu te nije okončao raspravu. Spis ponovno biva raspodijeljen novom sucu 2007. godine i do početka 2011. godine ponovno su provedeni svi dokazi i postupak okončan. Saslušano je 15-ak svjedoka, od kojih ni jedan nije bio očevidac događaja, što je dodatno otežavalo postupak. Medicinska vještačenja provedena su u Splitu, Rijeci i Zagrebu. Sporna je bila ozljeda glave jer nije bilo fizičkog dokaza frakture, nego je ozljeda utvrđena prisutnošću zraka u lubanji, navodi Slobodna.

Prva osuđujuća presuda donesena je trinaest godina od smrtonosnog premlaćivanja Jovana Borovića, u listopadu 2011. godine. Tada su sva trojica optuženih proglašena krivima i kažnjena sa po godinu dana zatvora. Presuda je ukinuta i naloženo je novo suđenje, koje je provedeno i okončano prošle godine.

Za dvadesetak dana na Županijskom sudu u Splitu očekuje se izricanje presude ubojicama.