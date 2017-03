‘AKO JE NAKON UBOJSTVA OCA OTIŠAO NA PIĆE, TO ZNAČI DA JE BEŠĆUTNI PSIHOPAT’: Sudski vještak o mladiću koji je smaknuo roditelje

Sudski vještak i psihijatar Mijo Milas smatra da je okidač za brutalno dvostruko ubojstvo u Čistoj Velikoj vjerojatno bio sukob između oca i sina, 19-godišnjeg Tina Šunjerge.

“Otac, koji je bio policajac, vjerojatno nije mogao podnijeti da odjednom u kući ima narkomana i čvrsto mu se suprotstavio. To je bio okidač, mladić je uzeo pištolj i opalio”, rekao je Milas za 24sata, dodavši da se takva teška nesreća dugo “kuhala”.

Pojašnjava da je problem s drogom utjecao na sve u obitelji.

“Poznanici i prijatelji pričaju da su to bili fini i dobri ljudi i jako ih hvale, ali vjerujem da se radilo o disfunkcionalnoj obitelji koja nije htjela da se to sazna, pa su glumili. I na kraju, ako je istina da je mladić, nakon što je ubio oca, otišao na piće s prijateljem, to znači da je bešćutni psihopat”, kaže Milas.



Psihologinja Tanja Šagadin misli da je on vjerojatno pokazivao znakove nestabilnosti koje nisu prepoznali.

“U slučaju ovog mladića sigurno su postojali raniji pokazatelji da s mladićem nešto nije u redu, ali su te situacije zataškavali obitelj i institucije”, kaže Šagadin za 24sata. Dodaje da su psihijatrijske ustanove za djecu i mlade kod nas premale, a liste čekanja za psihoterapije su dugačke, pa djeca nemaju pravu i redovitu zdravstvenu skrb.

Ubio oca njegovim pištoljem kojeg je ukrao iz sefa

Policija je sinoć dovršila kriminalističko istraživanje zbog teškog ubojstva. Kako su priopćili, Tin (19) je ubio roditelje očevim pištoljem, koje je legalno posjedovao, a sve zbog neslaganja oko njegova ponašanja.

“U Odjelu općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom osumnjičenim za dva kaznena djela teškog ubojstva svojih roditelja, 45-godišnjeg oca i 46-godišnje majke.

Osumnjičeni je 25. ožujka između 16 i 18 sati u Čistoj Velikoj, radi neslaganja roditelja oko njegova ponašanja, na okrutan i podmukao način usmrtio svoje roditelje vatrenim oružjem, koje je legalno posjedovao njegov otac i koje oružje je čuvao na zakonom propisani način. Osumnjičeni je do oružja došao provalom u sef.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu za mladež u Šibeniku, predan je pritvorskom nadzorniku.

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 17-godišnjim maloljetnikom, 18-godišnjakom i 20-godišnjakom, svi osumnjičeni za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela.

Osumnjičeni nisu prijavili kaznena djela teškog ubojstva u Čistoj Velikoj, iako su znali da je počinjeno teško kazneno djelo i da bi njihova prijava omogućila ili znatno olakšala otkrivanje djela i počinitelja.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 18-godišnjak i 20-godišnjak će, uz kaznenu prijavu istom Državnom odvjetništvu za mladež u Šibeniku, predani su pritvorskom nadzorniku, dok je osumnjičeni maloljetnik kazneno prijavljen redovnim putem”, stoji u priopćenju MUP-a.

