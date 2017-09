AFERA REMONT MIG-ova: Josip Čović na ispitivanju – ‘Nisam dobio mito, nego poklon’

Umirovljeni bojnik Josip Čović (60) na ispitivanju u tužiteljstvu branio se kako nije niti tražio, a niti dobio mito kako bi ukrajinska tvrtka Ukrspeeceksport dobila posao na remontu MIG-ova vrijedan gotovo 14 milijuna eura.

USKOK tereti bojnika da je za najmanje 10.000 eura mita namjestio da posao dobiju Ukrajinci, a ne Rumunji. Tvrdi se kako je Čović tražio 50.000 eura mita od Đure i Gorana Sesara, odgovornih osoba u tvrtki Flycom-ingu, koji su zastupali rumunjsku tvrtku Aerostar. U više SMS poruka tražio je od njih da “malo poguraju stvari da budu uspješne”, no Sesari su odbili platiti, piše 24 sata.

NAJVEĆA AFERA HV-a: USKOK digao optužnicu zbog remonta MiG-ova, zapovjednik tražio mito od 50.000 eura!

Od Ivice Josipovića (57), direktora Aeropartnera, koji je zastupao ukrajinsku tvrtku Ukrspeeceksport Čović je, tvrdi USKOK, zatražio još neutvrđeni iznos mita. USKOK tvrdi kako je drugookrivljeni Josipović za razliku od konkurenata pristao platiti mito, pa su posao dobili Ukrajinci.



KAKO JE BOJNIK ČOVIĆ TRAŽIO MITO ZA REMONT MIG-ova: ‘Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti’

Jedni odbili, drugi priostao platiti mito

“Josipović me u siječnju 2016., nakon što je remont zrakoplova bio gotov, nazvao. Našli smo se i on mi je autu predao kuvertu i rekao da je to poklon za moju korektnost u radu”, glasi Čovićeva obrana. Tvrdi kako je kuvertu otvorio tek doma i vidio da je u njoj 5000 eura.

Manje od mjesec dana kasnije ponovno se našao s Josipovićem koji mu je ponovo dao poklon ‘zbog profesionalnosti u poslu’. U kuverti je ponovno bilo 5000 eura. O tome Čović nikoga nije obavijestio. U oba slučaja novac je uplatio na svoje račune.

I Josipović je isto tako odbacio optužbe o podmićivanju. Umjesto toga tvrdi kako je Čoviću prvi put dao 5000 eura kao pomoć jer mu je ovaj prije rekao kako skoro odlazi u mirovinu te da ima zdravstvenih problema.

Kupovina oldtimera

“Rekao sam mu kako se nadam da će mi se moći odužiti jer sam zainteresiran za kupnju jednog njegovog motora oldtimera. Namjeravao sam kupiti sinu motor, no ne neki brzi”, tvrdio je Josipović na ispitivanju u USKOK-u.

Kad je Čoviću po drugi put dao 5000 eura tvrdi kako mu je rekao kako će to riješiti kroz kupnju oldtimera. Čović je navodno bio iznenađen no uzeo je novac. Nakon toga više se nisu čuli. O kupoprodaju oldtimera nisu sklopili ugovor, niti je na ispitivanju Josipović znao o kojoj marci motora se radi. Sin je, nakon što je Čoviću dao 10.000 eura, kupio novi motor.

Prije umirovljenja Čović je bio načelnik Odjela održavanja i remonta Zrakoplovno-tehničkog zavoda, Zapovjedništva za logistiku MORH-a.

Kao voditelj Odjela za zrakoplovno-tehničke standarde Samostalne službe za vojni zračni promet MORH-a i kao stručna osoba voditelj stručnog tima MORH-a za provjeru i član tehničkog Povjerenstva MORH-a bio je zadužen za utvrđivanje tehničke sposobnosti izvršenja remonta borbenih aviona MiG-21 u remontnim zavodima potencijalnih izvršitelja te član Povjerenstva MORH-a za analizu izvodivosti i isplativosti remonta.

Prekucani serijski brojevi

Problemi s remontom MIG-ova počeli su u srpnju 2015. nakon što su HRZ-u vraćeni MiG-ovi koji su bili na remontu u Ukrajini. Pokazalo se da su operativna samo tri od 12 zrakoplova koji su bili na remontu. Na zrakoplovima su bili prekucani serijski brojevi koji nisu odgovarali dokumentaciji zrakoplova ni brojevima koji su navedeni u ugovoru o remontu.

Uz to, utvrđeno je i da su u zrakoplove ugrađeni dijelovi koji ne odgovaraju pratećoj dokumentaciji. Zbog moguće opasnosti za pilote pet lovaca bilo je prizemljeno. No, nakon što su ukrajinski i hrvatski stručnjaci, nakon iscrpnog testiranja svih 12 letjelica, utvrdili da na njima nema nikakvih tehničkih nepravilnosti koje bi utjecale na letne sposobnosti ili sigurnost pilota ponovno su uzletjeli.