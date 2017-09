10 SLUČAJEVA KOJI SU POTRESLI HRVATSKU: Ovo su monstrumi koji su hladnokrvno ubili članove vlastite obitelji

Mladi monstrum iz Čiste Velike, 20-godišnji Tin Šunjerga, sjeo je u automobil iza svoje majke na vozačkom mjestu i hladnokrvno joj ispalio metak u potiljak dok je ona razgovarala s njegovim prijateljem, a zatim isto tako, bez oklijevanja, hicima iz pištolja u potiljak smaknuo vlastitog oca u garaži.

Detalji su to optužnice protiv Šunjerge koju je jučer pred Županijskim sudom u Šibeniku podignulo državno odvjetništvo zbog teškog ubojstva roditelja u ožujku ove godine.

Nažalost, Tin Šunjerga nije jedini poremećeni um koji je u Hrvatskoj hladnokrvno ubio vlastite članove obitelji. Ovo su još neki monstruozni slučajevi koji su posljednjih godina zgrozili hrvatsku javnost.

Majku izbo nožem pa tijelo sakrio u škrinju, mislio da je vještica

Tomislav C. (35) iz Pustodola kod Donje Stubice potkraj srpnja ove godine najmanje je deset puta izbo svoju 55-godišnju majku Vlastu nožem, a potom njezino tijelo spremio u škrinju. Ubojstvo je izašlo na vidjelo kada su susjedi osjetili nepodnošljiv smrad iz kuće, jer je sin iz škrinje izvadio sve meso kako bi u njega ugurao mrtvu majku. No, mrtvo tijelo nije posve stalo u škrinju koja je djelomično ostala otvorena. Slučaj je policiji prijavio rođak, a sve se otkrilo kada se žena, inače udovica, nije pojavila na svome radnom mjestu. Njezin je sin bio narkoman koji se u nekoliko navrata bezuspješno liječio od ovisnosti. U svom iskazu policiji navodno je kazao da je njegova majka bila demon i vještica te da je po selu tražio još jednu ženu za koju je (u)mislio da je vještica. Oko obiteljske kuće u Pustodolu pronađene su zasađene biljke marihuane za koje se on brinuo.



Majka usmrtila trogodišnjeg sina, a zatim sve pokušala zataškati

Chiara Rojnić (32) u svibnju ove godine usmrtila je svog trogodišnjeg sina Denisa, a zatim je uz pomoć maloljetne prijateljice djetetovo tijelo prenijela u uvalu Mandrač. Kako bi otežala rasvjetljavanje ovog slučaja majka je iste noći, pola sata nakon ponoći, došla u policijsku postaju i lažno prijavila nestanak djeteta. Policija je osumnjičila i 29-godišnjaka koji nije prijavio ubojstvo već je s dječakovom majkom i njezinom prijateljicom dogovorio kako će prikriti kazneno djelo. Maloljetna djevojka je 14-godišnja štićenica Doma za odgoj djece i mladeži u Puli. Chiara je sina navodno ubila jer ga se htjela riješiti. Imala je plan otputovati u Makedoniju, a dječak joj je pritom smetao. Dječakov otac je u zatvoru u BiH. Kasnije se doznalo kako je njezina obitelj još prije sedam godina tražila psihijatrijsku pomoć za nju. No, ona ga je odbila te pobjegla u BiH. Navodno su Chiara i maloljetnica na ispitivanju cijelo vrijeme tvrdile da su polusestre, no naposljetku su ipak priznale da nisu u rodu. No, navodno su se družile.

Zbog osvete hicima u potiljak hladnokrvno smaknuo oba roditelja

Tin Šunjerga (19) iz Čiste Velike je u ožujku ove godine majci i ocu hladnokrvno pucao iz pištolja u potiljak zbog toga što su mu više godina prigovarali zbog loših ocjena u školi, konzumiranja raznih vrsta droge, nametali zabrane, a što je doživljavao kao prikraćivanje svojih sloboda.

Šunjerga je, dok je s roditeljima obavljao radove u polju, rekao da ide do kuće po psa i po svog prijatelja da im pomogne oko radova. Otišavši do kuće, Tin je nasilno otvorio sef iz kojeg je izvadio očev pištolj marke Crvena zastava nakon čega je kontaktirao prijatelja te ga lažno pozvao da idu u Šibenik.

Kad je spomenuti prijatelj na to pristao, Šunjerga je zajedno s njim prvo otišao u polje te je sa sobom ponio pištolj. Oko 16.30 sati, nakon što je otac svojim automobilom otišao kući, Šunjerga je sjeo na zadnje sjedište drugog automobila, Citroena, iza svoje majke koja je bila na vozačevu mjestu. U optužnici stoji kako je Tin Šunjerga tijekom vožnje, bez ikakve naznake, dok je majka razgovarala s njegovim prijateljem, izvukao iz pojasa hlača pištolj i usmrtio je ispalivši joj metak u potiljak glave.

Potom je povukao ručnu kočnicu, tako zaustavivši automobil, pri čemu je njegov prijatelj, vidjevši što je napravio, pobjegao, a Šunjerga se s tijelom majke u automobilu odvezao kilometar od mjesta događaja gdje je ostavio automobil i majčino tijelo, a potom se, u namjeri da usmrti i oca, vratio pješice do obiteljske kuće u Čistoj Velikoj.

Oca Marina je zatekao u garaži te ga je, nakon razgovora, usmrtio hicem iz pištolja, također u potiljak glave. Kako bi mu nečujno prišao s leđa i repetirao pištolj, Šunjergu se tereti da je u susjednoj prostoriji pustio vodu iz slavine.

Majci i ocu prerezao vrat lovačkim nožem pa zapalio svijeću

Stjepan Štimac (19) iz Pokupskog u rujnu prošle godine ubio je svoje roditelje. Kako je kasnije utvrdila istraga, mladić je lovačkim nožem prerezao vrat i ocu i majci.

Stjepan je 13. rujna lovačkim nožem usmrtio svoje roditelje nakon čega je oba mrtva tijela prenio u prostoriju roditeljske spavaće sobe. Nož je potom oprao te ga odbacio na pod u dnevnom boravku. Obrisao je tragove krvi s poda, a predmete na kojima je bilo tragova krvi i odjeću u koju je bio odjeven odložio u plastične vreće za smeće i ostavio u kupaonici. U kući je boravio sve do 12.35 sati 15. rujna 2016., kada je uhićen. Kći ubijenih od srijede je tražila roditelje, a nakon što je dojavila policiji da s njima ne može stupiti u kontakt, u kući u Skender Brdu kod Pokupskog blizu Velike Gorice, u četvrtak oko 12.30 sati pronađeni su mrtvi supružnici Štimac. Na podu je sjedio njihov sin Stjepan, navodno uz zapaljenu svijeću. Mirno se predao.

Bombom raznio sebe i svog trogodišnjeg sina

U baranjskom selu Bilju 2001. godine hrvatski branitelj Ilija Milanović, ogorčen zbog toga što mu nije priznat status ratnog vojnog invalida, aktivirao je dvije bombe M-75 i ubio sebe i svoga trogodišnjeg sina Mateja.

Ilija je bolovao od PTSP-a, a nekoliko se puta bezuspješno liječio. Tog kobnog dana nestao je s djetetom iz kuće. Njegova nevjenčana supruga obavijestila je policiju koja je počela tragati za ocem i sinom. Vjerujući da se zlo sprema počela je pretraživati odjeću svoga supruga ne bi li pronašla kakav trag. Oko jedan sat poslije ponoći javila je policiji da je u suprugovoj odjeći pronašla oproštajno pismo, u kojemu se daje naslutiti da je odlučan u namjeri da počini samoubojstvo. Uskoro je policija na neobrađenoj površini iza katoličkog groblja u Bilju pronašla mrtva tijela Ilije i Mateja. Očevid je pokazao da su obojica smrtonosne ozljede zadobila od aktiviranih ručnih bombi.

Nakon svađe sa suprugom ubio svoje dvije kćeri pa sebe

Darko Gajić, tada 38-godišnjak iz Dubrave, u lipnju 2010. godine ubio je svoje kćeri, šestogodišnjakinju i 14-godišnjakinju, a cijela drama dogodila se pred očima njegove 34-godišnje supruge.

Sukob u njihovoj kući, kako su svjedočili susjedi, nije se dogodio prvi put. Ispričali su kako joj je došao na kućni prag kako bi se pomirili. Prepirku su započeli u hodniku, a potom je prepirka prerasla u svađu te fizički obračun. Krenulo je naguravanje, a u jednom je trenutku poludjeli Gajić snažno odgurnuo suprugu. Svađa je probudila djevojčice te su izašle u hodnik pogledati što se zbiva. Tada je pomahnitali otac izvadio pištolj koji je ilegalno posjedovao, te je pred izbezumljenom ženom upucao svoje dvije kćeri, a zatim i sebe.

Pomoć na 112 potražila je njegova nepokretna punica (66), koja je ležala u svojoj sobi. Gajić se nalazio u evidenciji policije i to zbog imovinskih delikata i nasilja.

Petogodišnjem sinu prerezao vrat pa se objesio

Mauro Pinzan (33) iz Vodnjana u studenome 2011. godine u svojoj je obiteljskoj kući prerezao vrat sinu Samuelu (5) i nakon toga se objesio.

Mauro je bio rastavljen od supruge Nathalie, a dijete je bilo s njim za vikend. Susjedi su tada kazali da je bio miran i pristojan, no da su nakon rastave primijetili da je rastresen. U to vrijeme mu ni posao nije išao najbolje, pa se i liječio na psihijatriji.

Ubio trudnu suprugu i jednogodišnjeg sina, a zatim presudio i sebi

Srećko Žirovčić (44), inače bivši branitelj, u ljeto 2014. godine nožem je usmrtio trudnu suprugu Alu (34) i njezina dvogodišnjeg sinčića Milana, a potom je, istim tim nožem, usmrtio i sebe. Tijela su u kući u Novoj Gradiški ležala najmanje deset dana, a otkrivena su tek kad se iz kuće počeo širiti nesnosan smrad. Tijela je pronašao 20-godišnji Srećkov sin iz prvog braka.

Mladić je uz teške napore uspio otvoriti ulazna vrata kuće i ugledao je jeziv prizor – masakrirana tijela ležala su na podu.

Uzela trogodišnju kći u naručje i skočila u smrt s 11. kata nebodera

U srpnju 2014. 38-godišnja žena počinila je samoubojstvo i sa sobom u smrt povukla svoju trogodišnju kćer skočivši s prozora stana na 11. katu zgrade u zagrebačkom naselju Utrine gdje je živjela.

U vrijeme samoubojstva i ubojstva u stanu je bila i druga, sedmogodišnja kći. Mlađu, koja još nije napunila tri godine, povukla je sa sobom u smrt.

Beživotna tijela žene i djevojčice uz zgradu u Karamanovom prilazu u zagrebačkom naselju Utrine oko 7.30 sati pronašla je prolaznica. Svemu su navodno prethodili obiteljski problemi.

Pobio pet članova obitelji, među njima nećakinju (7) i bebu

Peterostruki ubojica Damir Voškion je u listopadu 2007. godine ubio sve ukućane u obiteljskoj kući u pulskom naselju Vidikovac. Tijela ubijenih prvi su pronašli susjedi koji su ispričali kako su prvo na trijemu kuće naišli na beživotno tijelo Damirova oca Renata Voškiona (70). Supruga Damirova brata Deana, 36-godišnja Renata, sjedila je na stolcu propucane glave i u lokvi krvi. Pokraj nje ležao je dvomjesečni Mauro u bijeloj dekici natopljenoj krvlju. Iza kauča, pokraj stola na kojem je pisala domaću zadaću, mrtva je bila Damirova 7-godišnja nećakinja Karla. Brata Deana ubio je dok je ulazio u stan.

Nakon što je pobio petero članova obitelji, sjeo je u automobil i odvezao se do policijske postaje. Pištolj je ostavio u automobilu te otišao do portira. Hladno mu je rekao kako je poubijao cijelu obitelj.

“Glava mi je ‘ko bundeva! Pištolj je u autu, idite po njega!”, rekao je.