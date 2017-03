BRUNA ESIH KREĆE U BITKU ZA ZAGREB: HDZ-ovci na sto muka, njihov kandidat ima razloga strahovati

Bruna Esih kreće u utrku za Zagreb i time postaje ozbiljna prijetnja HDZ-ovom kandidatu koji bi, prema svemu sudeći, trebao biti Andrija Mikulić.

Bruna Esih sigurno će se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba, a mogla bi to objaviti već idući tjedan. A na predstojećim lokalnim izborima iz HDZ-a će joj konkurent na kraju ipak možda biti Andrija Mikulić. HDZ to još nije službeno potrdio no više ljudi iz te stranke tvrdi da je on najbliže kandidaturi.

U svakom slučaju, saborski Klub HDZ-a, u kojem je Bruna Esih nezavisna zastupnica jer je preferencijskim glasovima izabrana na njihovoj listi, imat će dva kandidata za zagrebačkoga gradonačelnika, koji će se boriti za isto biračko tijelo. To je za HDZ vrlo neugodna situacija pa jedan visokopozicionirani HDZ-ovac tvrdi kako Esih u slučaju kandidature neće više moći biti u njihovom Klubu, piše Novi list.

Iz krugova bliskih Bruni Esih doznajemo da ona intenzivno priprema svoj nastup na lokalnim izborima. “Bruna će isticati da je zapravo ona HDZ, a da je HDZ-ov stvarni kandidat Milan Bandić. Bit ćemo vrlo kritični prema Bandiću, dok je HDZ s njim u koaliciji. To se pokazalo kad je HDZ u Gradskoj skupštini inicirao preimenovanje Trga maršala Tita, Bandić je to odbio, ali u HDZ-u se zbog toga nisu uzbuđivali. A micanje Titovog imena s tog trga trebalo je biti među uvjetima suradnje HDZ-a s Bandićem. Brunin stav o Titovom trgu sasvim je jasan”, kaže jedan njen suradnik.



Mikulića se pokušali riješiti, a sad ga guraju za gradonačelnika

Njezini podupiratelji nadaju se da će ona privući glasove birača koji su desnije orijentirani nego HDZ, a dosad su na izborima u Zagrebu podržavali manje pravaške i konzervativne stranke, kao i dio birača HDZ-a. Ali, ističu i da se Bruna Esih u svojoj kampanji neće baviti samo ideologijom i politikom, nego i gradskom problematikom. U tom bi kontekstu važnu ulogu u njezinom timu mogao imati Tomislav Jelić, bivši HDZ-ovac i dugogodišnji aktivist protiv korupcije koji je podnio brojne prijave protiv Bandićevih gradskih struktura.

U taboru Brune Esih smatraju da bi ona na izborima mogla ozbiljno ugroziti HDZ ako im kandidat bude Mikulić kojeg su se do jučer pokušavali riješiti. “HDZ je imao priliku poboljšati svoje izborne šanse da su u Gradskoj skupštini srušili Bandićev proračun, nakon čega bi njega zamijenio povjerenik. No, Plenković je to spriječio, bojeći se da će izgubiti u Saboru potporu nekolicine Bandićevih zastupnika i sada je HDZ u teškom položaju. Stoga Bruna Esih, pa i njezina lista, mogu napraviti vrlo solidan rezultat”, zaključuje jedan istomišljenik buduće kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba.