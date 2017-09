BIVŠI ŠPIJUN PROTIV BIVŠEG ŠPIJUNA: Izjava ovjerena kod javnog bilježnika postaje Karamarku ključni dokaz

Godinu dana nije se počelo dokazivati jesu li Manolić i Barišić govorili istinu o bivšem šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku.

Dokaz što će ga Tomislav Karamarko iskoristiti za rušenje tvrdnji Ante Barišića, bivšeg djelatnika Službe državne sigurnosti koji ga je nazvao suradnikom Udbe, izjava je samog Barišića ovjerena kod javnog bilježnika.

Barišić potvrdio Manolićeve riječi

Riječ je o dokazu što će ga Karamarko, koji se danas zbog bolesti nije pojavio na sudu, priložiti protiv Barišića u nastavku procesa zbog klevete. Naime, Barišić je prije godinu dana dao intervju tjedniku “Nacional” u kojem je potvrdio riječi Josipa Manolića iz njegovih u to vrijeme objavljenih političkih memoara. Manolić je napisao da je Karamarko bio suradnik Udbe.





“Da je Tuđman išao provoditi lustraciju, prvo bi se Karamarka morao riješiti jer je Karamarko radio za Udbu krajem 80-tih. Mene njegov angažman za Udbu nije smetao budući da mu je bio veza s crkvom u Frankopanskoj ulici”, napisao je Manolić, a Barišić je naknadno rekao da može potvrditi sve te tvrdnje o Karamarku.

‘Kako smo vrbovali Karamarka?’

Izjavio je to u intervjuu objavljenom pod naslovom “KAKO SMO VRBOVALI KARAMARKA – Uzeli smo mu pasoš da ga lažno prikažemo kao državnog neprijatelja”. Zbog te izjave Karamarko traži da se Baršića proglasi krivim za klevetu i sramoćenje, te da ga se kazni s 500 dnevnih dohodaka.

Zanimljivo je da je i sam Karamarko, u svom svjedočenju u sudskom procesu što ga je 2012. godine bivši predsjednik Stjepan Mesić vodio protiv publicista Darka Petričića priznao da mu je putovnica bila oduzeta.

“Ja sam od 1982. kao student ostao bez putovnice zbog kleronacionalizma”, ponudio je za to objašnjenje Karamarko.

Ovjerena izjava

Barišić je pak nedugo nakon tog Karamarkovog svjedočenja kod javnog bilježnika ovjerio izjavu prema kojoj Karamarku nije bila oduzeta putovnica i nije bio progonjen zbog nacionalizma i kleronacionalizma. Bilo je to u svibnju 2012. godine.

U srpnju prošle godine Barišić je izjavio sasvim nešto drugo.

Suđenje u kojem je Karamarko do sada imao priliku pomiriti se s Barišićem, no do toga nije došlo, nastavlja se početkom listopada. Tada bi, kako to predviđa Zakon o kaznenom postupku, iskaz trebao dati sam Karamarko.

Bivši šef HDZ-a pokrenuo je i postupak protiv samog Manolića, a u međuvremenu mu je nepravomoćno dosuđena i odšteta od 70 tisuća kuna što bi ju trebao platiti Nacional koji je objavio Manolićeve tvrdnje.