BIVŠI MINISTAR BRANITELJA ODGOVARA: U HDZ-u ne mogu prihvatiti činjenicu da postoje i pošteni ljudi’

Bivši ministar branitelja Predrag Matić (SDP) izjavio je u utorak, vezano za nepravilnosti koje je u njegovom ministarstvu za 2015. utvrdila Državna revizija, da se protiv njega umjetno pokušava stvoriti afera jer se u tom slučaju radi o tehničkim propustima, a ne o stvarima koje imaju elemente kaznenog progona.

„Lijepo je rekla zamjenica glavnog državnog revizora da se tu radi o tehničkim propustima koji se ne odnose na moju malenkost nego na stručne službe“, izjavio je Hini Matić.

‘Onaj tko prvi potakne to pitanje plasira poluinformaciju’

Državni ured za reviziju još je lani u rujnu zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta dao uvjetno mišljenje Ministarstvu branitelja, a to je opet postalo aktualno nakon što je javnost nedavno saznala da je revizija za 2015. otkrila sumnjive isplate u uredu bivšeg premijera Zorana Milanovića zbog čega je uhićen bivši predstojnik tog ureda i SDP-ov saborski zastupnik Tomislav Saucha protiv kojeg je određen istražni zatvor.



Državno odvjetništvo je na upit Hine o tom slučaju odgovorilo da po primitku izvješća Državnog ureda za reviziju razmatra njihov sadržaj te ih potom dostavlja nadležnim državnim odvjetništvima radi ocjenjivanja sadrže li nepravilnosti koje je istaknuo Državni ured za reviziju ujedno u sebi obilježja kakvog kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.

„S obzirom da je postupanje nadležnog državnog odvjetništva u tijeku povodom izvješća koja navodite ne možemo davati više informacija“, odgovorio je DORH.

Matić tvrdi da su u Ministarstvu branitelja kojem je bio na čelu od 2011. do 2015., izvješćem za 2015. utvrđene neke tehničke nepravilnosti, ali da se one ne odnose na njega nego na tajništvo.

„Treba reći da novinari ili onaj tko prvi potakne to pitanje plasira poluinformaciju“, rekao je Matić dodavši da je to sad ljudima zanimljivo nakon slučaja Saucha.

Matić kaže da tajništvo na isti način ispunjava putne naloge kao i prethodnih 18 godina i da nikad nije bilo problema. Zanimljivo mu je da je i u tri prve godine njegova mandata bilo sve „savršeno“, dok samo u izvješću za 2015., što se „čudno“ podudara s prosvjedom dijela branitelja, ima tehničkih nepravilnosti.

Kao jedna od nepravilnosti u izvješću je, kaže Matić, navedeno da je trebalo navesti imena ljudi koji su bili na službenom ručku predstavnika norveškog i hrvatskog ministarstva obrane.

„To je nekakav problem, ali i to bi se riješilo da su meni stručne službe ministarstva rekle: Napiši tko je bio. Nema tu ničega osim želje za nekakvom aferom, a zna se tko to plasira“, kaže Matić.

Vezano za podatak prema kojem je u promatranom razdoblju za putne troškove potrošeno 960 tisuća kuna, Matić kaže da taj iznos uopće nije sporan, i da treba podsjetiti da je lani donijet zakon o žrtvama seksualnog zlostavljanja u Domovinskom ratu na kojem su radile stručne ekipe.

Putni nalozi nisu bili njegov posao

„Ako dolazi stručnjak iz Dubrovnika naravno da on naplati putne troškove i smještaj u hotelu. To uzmete nekoliko puta koliko je dolazio stručan tim“, rekao je Matić.

Za primjedbu prema kojoj u roku od sedam dana nisu pravdani putni nalozi, Matić kaže da to treba pitati tajnicu ministarstva i da to nije bio njegov posao. „Zamislite da pitate ministra zdravstva zašto liječnik u domu zdravlja u Veloj Luci nije dobro ispunio putni nalog. Ako je to isto odgovornost ministra, onda je na taj način prihvaćam i ja“, rekao je Matić.

Zaključio je da ljudi u HDZ-u, a neki, čini mu se, i u SDP-u ne mogu prihvatiti činjenicu da postoje pošteni ljudi u ovoj zemlji. Primjeri im u zadnjih četvrt stoljeća pokazuju da je tome tako, ali uvijek ima izuzetaka“, rekao je Matić.