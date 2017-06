BIVŠA MINISTRICA O ARBITRAŽI: ‘Presuda nevažna za određivanje granice, ali važna za odnose Slovenije i Hrvatske’

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić rekla je u četvrtak da je presuda Arbitražnog suda nevažna za određivanje granice između Hrvatske i Slovenije, ali nije nevažna za odnose između dvije zemlje, jer će utjecati na njih.

“Odluka Arbitražnog suda potpuno je nevažna za određivanje granice, ali nije nevažna za odnose Hrvatske i Slovenije jer će utjecati na njih i pred nas stavlja ozbiljne zadaće. Prvo, da ih smirimo i drugo, da krenemo u pravcu traženja alternativnog rješenja”, rekla je Pusić u Hrvatskom saboru upitana što očekuje od presude Arbitražnog suda.

Izrazivši zadovoljstvo odlukom Hrvatske o izlasku iz arbitražnog postupka, ocijenila je da sa slovenske strane očekuju nekakav “veliki poklon”.

“Ne mislim da će do toga doći. Ali, što god Arbitražni sud odlučio to je provodio ako na to pristaju obje strane”, kazala je.



Podsjetivši da je Hrvatska u teškim okolnostima pristala na arbitražu, naglasila je i da smo u njoj sudjelovali sve dok nije otkriveno da je od strane Slovenije došlo do kompromitirajućeg kršenja arbitražnog sporazuma.

KRONOLOGIJA KONTAMINIRANOG PROCESA: Ovo su ključni događaji oko Sporazuma o arbitraži Slovenije i Hrvatske

Upitana o priopćenju njemačkog veleposlanstva u Zagrebu koje je poručilo da se arbitraža mora poštivati, Pusić je rekla kako “prihvaća da oni tako misle”, ali smatra da im je uvijek spremna objasniti zašto je taj arbitražni postupak invalidan i ne vrijedi.

Smatra da europske institucije i države često gledaju na instituciju arbitraže kao na ono što treba spašavati, a bilateralna pitanja između Hrvatske i Slovenije im se čine manje važna.

“Njemačka reakcija je pokušaj da se spasi obraz arbitraži. Mi upravo svojim postupkom spašavamo obraz instituciji međunarodne arbitraže jer svakome pokazujemo, tko će se u budućnosti eventualno odlučivati za to, da neće biti prevare”, naglasila je. Pusić je rekla i da je Hrvatska učinila sve što je potrebno i na međunarodnim konvencijama definirani način.

Poručila je da to niti hrvatska niti slovenska strana ne trebaju to upotrebljavati za “napumpavanje emocija”.