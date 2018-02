BERNARDIĆ: ‘Da se Vučićev posjet dogodio za vrijeme SDP-a, šatori bi bili od Bajakova do Zagreba’

‘Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka – Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro… Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići’.

Nakon što je u javnost procurila forografija na kojoj je snimljen šef SDP-a Davor Bernardić na večeri s Milanom Bandićem, zbog kojeg SDP-u sada prijeti ovrha, Bernardić je taj slučaj komentirao u Dnevniku Nove TV.

Izbjegavao odgovor na pitanje o večeri

Podsjetimo, Bernardić je 22. siječnja primio konačnu presudu prema kojoj njegova stranka mora platiti čak 10 milijuna kuna za izbornu kampanju Milana Bandića iz 2009. godine, kada je on još bio član SDP-a. Radi se o 4,3 milijuna kuna troškova za kampanju zagrebačkog gradonačelnika, koje su sada nakon četiri godine s kamatama došle do iznosa od čak 10 milijuna kuna. Fotografiju na kojoj se vide Bandić i Bernardić na zajedničkoj večeri objavio je Prigorski.hr, a snimljena je povodom 40. rođendana zajedničkog im prijatelja Dalibora Bastalca, predsjednika zelinskog ogranka Stranke rada i solidarnosti.

PROCURILA FOTOGRAFIJA BERNARDIĆA I BANDIĆA NA VEČERI, PLJUŠTE REAKCIJE: ‘Sad je Bero trebao pitati: Di su pare?!’



Bernardić je rekao da dug stranke zbog troška za Bandićevu kampanju nije zatajen te da je Predsjedništvo SDP-a odmah informirano o tome pa je sve riješeno i ovrhe nema. ‘Ne, problem smo riješili odmah, potpisali smo nagodbu i refinancirali dug’, rekao je Bernardić na pitanje je li sve riješeno upravo na spornoj večeri s Bandićem. Izbjegavao je odgovoriti na pitanje zašto je bio na toj večeri, te je samo rekao da je o tome ‘kolegicama i kolegama objasnio, “o stranačkim stvarima unutar stranke”, javlja Dnevnik.hr.

‘Dalić i Ramljaku nitko ne vjeruje’

Osvrnuo se i na jučerašnju sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo, rekavši da Martini Dalić i Anti Ramljaku trenutno nitko ne vjeruje. ‘Plenković je Lex Agrokorom omogućio besramno bogaćenje Ramljaka i njegovih savjetnika te legalnu pljačku u Agrokoru’, kaže Bernardić i dodaje da svi zapsoleni u Agrokoru, njih 27 tisuća, strahuju za svoju egzistenciju. Ramljak u jedan mjesec ne zaradi koliko oni u čitavom radnom vijeku’, rekao je Bernardić i dodao da bi on automatski pokrenuo Ramljakovu smjenu.

‘Iz ove bih pozicije automatski pokrenuo smjenu Ramljaka. Ramljak jednako Plenković. Martina Dalić je dobila ulogu gromobrana. Sve je to ista ekipa ortaka – Plenković, Dalić, Ramljak, Škegro… Ramljak mora otići, to je jasno, a to znači da i Plenković mora otići’, kaže šef SDP-a. O Ramljakovoj tužbi za klevetu rekao je tek da će ‘biti prilike za iznošenje argumenata’.

‘Ja nikad ne bih Vučića pozvao u Hrvatsku’

Govorio je Bernardić i o stavu njegove stranke o posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekavši da je sve samo igrokaz Zagreba i Beograda u kojem se Vučić i Grabar-Kitarović žele pozicionirati kao lideri u svojim zemljama uoči izbora. ‘Ja se kao istinski socijaldemokrat zalažem za rješenje problema i dobre odnose sa svim susjedima, želim da Srbija zbog njenih građana što prije uđe u EU, ali to se sigurno neće riješiti ako se podgrijava nacionalistička retorika, ako se ljude gura s temama u prošlost i na taj način im se krade budućnost’, rekao je Bernardić u Dnevniku Nove TV. Kada je riječ o Vučićevoj isprici, kaže da ju nije ni očekivao, ali da je vidljivo da Vučićevo mišljenje nije drugačije od onog prije 20 godina, a on ga sam ne bi pozvao u Hrvatsku. Da se njegov posjet dogodio u vrijeme SDP-ove vlasti, Bernardić kaže da bi ‘šatori bili od Bajakova do Markova trga’.

‘Isti ti šatori iz kojih se orilo i pjevalo kad je Kolinda Grabar-Kitarović proglašena predsjednicom Republike Hrvatske. Ti ljudi su je tada podržavali, a sada im je poručila da su marginalci. To samo govori da su podjela unutar vladajućih, unutar desnice duboke’, zaključuje šef SDP-a.

Upitan za komentar rejtinga stranke, kaže da je SDP zaustavio pad rejtinga, a njegov osobni loš rejting nije bitan jer je njemu SDP ispred sebe samog.