BARBA ANTE POBIJEDIO SUSTAV, NE MORA PLATITI 698 KAZNI ZA PARKING: ‘Nisam plaćao iz principa’

Tijekom godina 79-godišnji Zadranin Ante Božić skupio je čak 698 kaznenih dnevnih parkirnih karti. Nakon nekoliko godina pravomoćne presude sudova iz Rijeke i Osijeka navode kako nije dužan platiti kazne u iznosu od otprilike 60 tisuća kuna.

‘Pravda je spora, ali dostižna i to me je vratilo. Ja sam uzbuđen, ja to ne mogu opisati riječima’, rekao je Božić te dodao kako iz princiša nije htio kupovati povlaštenu mjesečnu kartu za stanare jer preko ljeta uopće nije mogao pronaći parking.

U dvorište stanara parkiraju turisti

‘Parkiraju Mađari, Kinezi, Japanci koji dođu. To je naše dvorište stanara. Ja sam tražio da mi se izda parkirno mjesto koje ću uredno plaćati svaki mjesec’, rekao je Ante.

Ovakva presuda ipak je donesena iz drugih razloga – odnosno zato jer je Odluka o organizaciji i naplati parkinga Grada Zadra od 2011. do 2015. godine poništena jer nije imala potrebnu MUP-ovu suglasnost, pa nije bila u cijelosti donesena na zakonit način. Ali, sudska praksa nije ujednačena. Ima i sudskih odluka koje nisu dale za pravo građanima, piše ezadar.



‘Ja neću sporiti meritornost sudova koji su sudili protiv nas, ali isto tako kad bi stao na njihovu stranu, onda bi opovrgao meritornost sudova koji su sudili u našu korist’, rekao je direktor ‘Obale i lučica’ Edo Duka.

Kalmeta smatra da je sve legalno

Gradonačelnik ne smatra da je naplata parkinga ikada bila nelegalna.

‘Ma nije… parking se naplaćivao legalno, parking se naplaćivao po Odluci gradskog vijeća’, izjavio je Božidar Kalmeta koji se slaže da je život stanovnicima stare jezgre otežan zbog parkiranja.

‘To je problem, ali nema tog rješenja bez izgradnje još jedne javne garaže i to vrlo blizu Poluotoka kako bi svi oni koji dolaze na Poluotok i ne ne žive na Poluotoku tamo mogli parkirati, a stanovnici Poluotoka da onda parkiraju na Poluotoku’, dodao je Kalmeta.