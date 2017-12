AMERIČKI KOMIČAR ISMIJAO SLOBODANA PRALJKA: ‘Bivši hrvatski general, stvarno grozan tip’

Američki komičar napravio je skeč u kojem ismijava samoubojstvo Slobodana Praljka.

“Bivši hrvatski general, stvarno grozan tip koji je osuđen za ratni zločin, popio je otrov usred svog suđenja u Haagu. To se stvarno dogodilo”, započinje objašnjavati američki voditelj Conan O’Brien.

“Radije se ubio nego da se suoči s izdržavanjem kazne. Izgleda da je to bio njegov način izbjegavanja”, nastavlja O’Brien, a njegov gost se nadovezao: “Da, to je bilo tako čudno za vidjeti” .

No tada se oglasio kamerman Tony: “Meh, to nije toliko čudno. Pa svi smo popili otrov kako bismo izbjegli nešto”, nastavlja kamerman i nastavlja s reklamom za cijanid, opisujući kako se “samo malo ubije” svaki put kad želi izbjeći nešto, od anketara do gledanja fima sa ženom.



Iako ima onih koji misle da je smiješan, čak i Amerikanci koji ne znaju ništa o ratu u BiH komentiraju kako je skeč u najmanju ruku neumjesan.