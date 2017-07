AMERIČKA VELEPOSLANICA: ‘Krk je idealan za investicije, uskoro počinjemo s gradnjom velikog projekta’

Američka veleposlanica istaknula je kako je LGN na Krku prilika da hrvatska postane energetski lider u regiji, no ističe kako bi u Hrvatskoj voljela vidjeti i povećanje vladavine prava te smanjenje javnog sektora.

“Izgradnja LNG terminala na Krku predstavlja izvrsnu priliku za Hrvatsku da postane energetski lider u ovom dijelu Europe, a postoji suštinski interes američkih kompanija za sudjelovanje u takvim i sličnim projektima, istaknula je u srijedu veleposlanica SAD-a u RH” Julieta Valls Noyes, prenosi Večernji list.

OBAMIN POTPREDSJEDNIK JOE BIDEN ZVAO PLENKOVIĆA: Evo o čemu su razgovarali

“Uz pomoć komercijalnih investitora i europskih fondova, a s idealnom geografskom lokacijom otoka Krka, možete ubrzo započeti izgradnju plutajućeg LNG terminala te time proizvoditi energiju i pružiti energetsku sigurnost kako za Hrvatsku tako i regiju u cjelini.



Vjerujemo da projekt LNG terminala ima nisku razinu cijene i rizika te predstavlja poslovnu priliku za Hrvatsku da demonstrira regionalno liderstvo i pruži potporu energetskim ciljevima zemalja jugoistočne Europe”, naglasila je Valls Noyes u svom govoru “Reflections on U.S. – Croatian Partnership for Shared Prosperity” održanom na poslovnom ručku “AmCham Lunch”, u organizaciji Američke gospodarske komore.

Američke kompanije zainteresirane za Hrvatsku

Dodala je kako postoji suštinski interes američkih kompanija za sudjelovanje u velikim razvojnim projektima u Hrvatskoj, što uz LNG terminal uključuje i gradnju Pelješkog mosta, obnovu elektrana, istraživanje i eksploataciju plina i sl.

Valls Noyes u govoru se osvrnula i na stanje u hrvatskom gospodarstvu, kazavši kako je ekonomija nakon dugotrajne recesije ipak na dobrom putu oporavka. Pritom je posebno upozorila na visoku nezaposlenost kod mladih, potrebu jačanja poduzetništva, inovacija, važnost poticanja kulture kreativnosti i preuzimanja rizika te istaknula preveliku prisutnost javnog sektora u ekonomiji.

Hrvatska mora unaprijediti investicijsku klimu

“Hrvatska je u proteklih deset godina članstvom u EU i NATO-u ispunila dva velika i ključna zadatka za osiguravanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta, a procesi pristupanja tim organizacijama doveli su i do važnih reformi. Kako bi se koristi od članstva još povećali, hrvatska Vlada mora nastaviti unaprjeđivati investicijsku klimu i vladavinu prava”, rekla je.

Valls Noyes istaknula je i kako su nedavnim neformalnim istraživanjem u veleposlanstvu utvrdili kako je najmanje 115 tvrtki u Hrvatskoj u vlasništvu američkih ulagača ili su im vlasnici Amerikanci preko svojih europskih podružnica. Kako ističe, te kompanije ukupno zapošljavaju oko 7500 ljudi, ukupni kapital im iznosi otprilike 820 milijuna dolara, a godišnji prihod oko 1,5 milijardi dolara.