AKO IKAD ZATREBAMO PREVODIOCA: Poslušajte kako zvuči jezik izvanzemaljaca s Venere, Plutona…

Britanski voditelj Sir Patrick Moore ostao je zapamćen kao voditelj brojnih astronomslih dokumentarnih serijala, sve do svoje smrti 2102.

No u početku karijere vodio je i razne druge emisije. U serijalu Jedan par očiju ( nešto kao Na rubu znanosti) u epizodi “Govorite li venerijanski” ugostio je čovjeka koji je tvrdio upravo to – da razumije i tečno govori jezik bića s Venere. No nije stao samo na Veneri – Bernard Byron, ekscentrični umirovljenik tvrdio je da je pravi svemirski poliglot te da govori i piše plutonski, krugonski . Naravno svi ti izvanzemaljci su često komunicirali s njim.