AKNE NA BRADI: Što to govori o vašem organizmu i kako ih se najlakše riješiti

Akne se pojavljuju u svakom dobu života iako su najčešće kod tinejdžera. Naporne su, ponekad bolne i smetaju, ali i za njih postoji način rješavanja.

Akne na bradi se najčešće pojavljuju zbog promjena u vašim hormonima. Prije nego se obratite liječniku dermatologu razmislite o hrani koju jedete jer ona pomaže regulirati naše prirodne hormonske cikluse. Također pripazite da ne dirate prljavim rukama lice kad god vam je dosadno jer i to može uzrokovati nastanak bubuljica.

Akne na bradi govore da..

Akne su zapravo oboljenje kože koje stvaraju promjene u koži, točnije u dijelu strukture koja se sastoji od folikula dlake i njoj pridužene lojne žlijezde. One se mogu nazivati i prištićima ili bubuljicama. Uglavnom nastaju za vrijeme puberteta, a uzrokuje ih pretjeran rad lojnih žlijezda unatoč uobičajenoj razini muškog hormona testosterona. Najčešće nestaju nakon dvadesete godine života, ali nije potpuno neuobičajeno da se pojavljuju i u kasnijem dobu. Kod nekih ljudi one se zadržavaju čak i do četrdesetih godina života. Akne na bradi nisu posljedica loše prehrane ili nehigijene, dok navedeno sigurno može u nekoj mjeri utjecati na borbu s aknama.

Akne na bradi i području donjeg dijela lica ukazuju na stres i hormonalne promjene. Ovo se posebice očituje kod žena koje prolaze kroz mjesečne hormonske cikluse, točnije, te akne ukazuju na ovulaciju. Žene imaju veću vjerojatnost od muškaraca da dobiju akne duž čeljusti ili brade. Ove bubuljice su obično posljedica povećanja muških hormona testosterona koji stimulira uljne žlijezde. Neke žene primjećuju više akni oko vremena njihova razdoblja kako se hormonska razina mijenja. Pojavu prištića na bradi može uzrokovati i menopauza, koja se događa u kasnijim godinama. Tijekom menstrualnog ciklusa veliku ulogu imaju hormoni kao što je testosteron čija se razina mijenja tokom menstrualnog ciklusa. Radi toga žlijezde proizvode više ulja. To ulje začepljuje pore i ono stvara akne na bradi. Na nastanak mogu utjecati i lijekovi koje uzimate, kao što su kontracepcijske tablete, antidepresivi, dodaci vitamina B i kortikosteroidi. Akne na bradi mogu biti simptomi sindroma policističnih jajnika (PCOS), stanja u kojima žene imaju više od normalne razine muških hormona i koje stvara ciste u njihovim jajnicima.



Ako imate akne na bradi i to u velikom broju, bez prištića na ostatku lica, to može prikazivati da imate problema s hormonalnom neravnotežom. Uz ovo bi žene mogle imati simptome neredovite mjesečnice ili obilna krvarenja.

Kod muškaraca izbijanje akni na bradi može uzrokovati brijanje. Brijanje s prljavim britvicama omogućuje dolazak bakterije na kožu, dok neke kreme za balansiranje ili ulja mogu začepiti pore. Ponekad brijanje može iritirati osjetljivu kožu, što će također dovesti do prištića. Nadraženost od kozmetike također može uzrokovati akne na bradi, pogotovo ako je vaša koža osjetljiva.

Pojavljivanje akni uz rub kose i na čelu s druge strane pretpostavlja da se radi o nehigijeni ili prečestom pranju tog djela kože. Može se povezati i s upotrebom određenih kozmetičkih proizvoda. Prečesto pranje kože ili kose dovodi do toga da vlasište prekomjerno proizvodi ulje koje začepljuje pore. Prekomjerno pranje može dovesti do nastanka peruti ili alergija. Akne na čelu govore kako nešto nije u redu s vašom prehranom i da bi trebali smanjiti unos masne, nezdrave i prerađene hrane. Uz to obavezno povećajte unos vode.

Rješavanje može biti dugotrajan proces

Ukoliko je razlog nastanka vaših akni na bradi hormonalne prirode, točnije problema, očekujte da će rješavanje i popravljanje situacije trajati neko duže vrijeme. Da biste se oslobodili akni na bradi i čeljusti, pokušajte s istim tretmanima koje biste koristili za uklanjanje akni na drugim dijelovima lica.

Počnite s pranjem lica dva puta dnevno. Koristite blago sredstvo za čišćenje kako biste uklonili višak ulja iz kože. Ako to ne funkcionira, pokušajte s proizvodom koji sadrži sastojke poput benzoil-peroksida ili salicilne kiseline. Najbolji lijek je najčešće prirodni, tako možete isprobati:

aloe veru

azelinsku kiselinu

ekstrakt zelenog čaja

ulje čajevca

cink

U slučaju težih akni, ili ako prekomjerni lijekovi protiv akni ne čine promjenu, javite se svom dermatologu. On bi vam mogao preporučiti antibiotske gelove, kreme, losione ili pilule. U težim slučajevima vaš liječnik može koristiti laserski ili kemijski tretman koji isušuje akne, ali za to sve trebate dobiti konkretnu dijagnozu. Kod žena koje imaju problema s aknama samo na bradi, obratite se svom ginekologu.